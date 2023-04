Poker Face, Il Principe di Roma, Boiling Point, Tori e Lokita, Orlando e i voti del mese Blu-ray-DVD. Parte 2

La seconda parte della nostra rubrica mensile homevideo di recensioni Blu-ray e DVD, si apre con Poker Face, teso thriller diretto e interpretato da Russell Crowe, nei panni di un ricco molto abile nel gioco d'azzardo. A seguire Il Principe di Roma, ambientato nell'Ottocento con un Marco Giallini mattatore, per passare poi a Boiling Point - Il disastro è servito, ansiogeno dramma ambientato in un ristorante girato tutto in un unico piano sequenza.

Cambio di genere e spazio due storie di emigrazione: la prima, Tori e Lokita, è realizzata dai fratelli Dardenne e vede due ragazzi africani in Belgio, mentre in Orlando, è un intenso Michele Placido a vestire i panni di un vecchio contadino del centro Italia che si trova a dover accudire a una nipote che non sapeva di avere a Bruxelles. In chiusura Notte fantasma, un teso e originale noir all'italiana con un Edoardo Pesce molto ispirato.

Poker Face: la recensione del blu-ray

IL FILM. Diretto e interpretato da Russell Crowe, Poker Face vede protagonista un miliardario che ha fatto fortuna nel settore della tecnologia. Quando scopre di essere colpito da una malattia incurabile, decide di riunire i suoi vecchi amici d'infanzia nella sua villa per organizzare una partita di poker ad altissimo rischio e mettere in atto un suo piano. Ma a un certo punto la villa è presa d'assalto da pericolosi criminali che vogliono impossessarsi delle sue preziose opere d'arte.

IL BLU-RAY. Poker Face è arrivato in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray targato Plaion Pictures, prodotto tecnicamente ottimo anche se povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video è di altissima qualità, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 sia in italiano che in inglese, è di quelli di impatto, grazie a una ricca ambienza di fondo e a una buona energia sprigionata dai diffusori nelle scene più movimentate nella seconda parte. Perfetta la dislocazione degli effetti sonori, ottimo il timbro dei dialoghi, soprattutto quello del protagonista, e notevole l'apporto dei bassi nei momenti chiave.

DA NON PERDERE. Come si diceva, è soprattutto il video a meravigliare. Lo si può apprezzare nell'assolato e abbagliante inizio con i protagonisti ragazzini, nel quale il quadro è compatto e senza sbavature nonostante l'elevata luminosità. Eccellente poi le immagini all'interno della villa, con un dettaglio affilato e ricco di particolari sia sui primi piani che nelle ambientazioni, e un'eccellente tenuta nelle scene scure o al buio, con un quadro solido dove i particolari emergono sempre.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 8 - Extra: 4

Poker Face, la recensione: Un film che non "scopre" le sue carte fino alla fine

Il Principe di Roma: la recensione del blu-ray

IL FILM. Commedia in costume ambientata nella Roma del 1829 e diretta da Edoardo Maria Falcone, Il Principe di Roma vede assoluto protagonista Marco Giallini nei panni di Bartolomeo, uomo molto ricco che però ora vuole a tutti i costi fregiarsi di un titolo nobiliare. Per riuscire nell'intento, punta ad avere la mano della figlia del Principe Accoramboni (Sergio Rubini), ma si troverà ad affrontare un viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro, dalle ripercussioni imprevedibili. Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Filippo Timi e Giuseppe Battiston.

IL BLU-RAY. Il Principe di Roma è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray Lucky Red distribuito da Plaion Pictures. Un prodotto di alta qualità, a partire da un sontuoso video, come vedremo. Anche l'audio in DTS HD 5.1 fa comunque la sua parte, ma la notevole spazialità è data più dalla colonna sonora che dagli effetti ambientali veri e propri, un po' timidi, anche se presenti, come si può sentire dai rumori nella strada o da una carrozza di cavalli. Negli extra il trailer e un Dietro le quinte di 9 minuti con immagini dal set e interventi di regista e cast.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è davvero incantevole e offre un dettaglio sempre altissimo in ogni circostanza, a partire dai tanti particolari sui costumi. Il quadro resta stupendamente compatto e senza sbavature anche nelle scene più scure o in quelle a lume di candela o pervase da una nebbiolina, dove i dettagli emergono sempre dalle ombre. Il croma è rigoglioso, il nero è profondo e anche nelle circostanze più critiche si avverte sempre anche una buona profondità.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6

Il Principe di Roma, la recensione: Canto di Natale alla romana

Boiling Point - Il disastro è servito: la recensione del DVD

IL FILM. Girato in un unico piano sequenza e diretto da Philip Barantini, Boiling Point - Il disastro è servito è un teso dramma tutto ambientato in un rinomato ristorante di Londra. Lo chef Andy (Stephen Graham), già alle prese con diversi problemi personali, si trova a gestire una serata di grande pressione con il locale pieno per le feste di Natale. Spuntano anche vari imprevisti, da un rigido ispettore sanitario alla comparsa del mentore di Andy, accompagnato da una critica gastronomica. La tensione salirà via via alle stelle.

IL DVD. Boiling Point - Il disastro è servito è arrivato in homevideo con il DVD targato Mustang-I Wonder, prodotto tecnicamente soddisfacente ma povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video risente un po' dell'ambiente angusto, la poca illuminazione e il ritmo convulso del piano sequenza: il dettaglio è piuttosto morbido, anche a causa dei limiti del formato, e il croma febbrile, ma va riconosciuto che non si avvertono particolari sbavature e il quadro resta solido anche nelle scene più scure.

DA NON PERDERE. Pur non eclatante, l'audio in Dolby Digital 5.1, presente sia per l'italiano che l'originale, riesce a creare una suggestiva ambienza all'interno del locale, con il vociare diffuso dei clienti, le voci agitate dei protagonisti e qualche buon effetto ambientale. Magari ci saremmo aspettati un asse posteriore un pizzico più incisivo, ma l'ascolto rimane comunque piacevole.

I VOTI. Video 7 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Boiling Point, la recensione del film: Stephen Graham nel piano sequenza dell'anno

Tori e Lokita: la recensione del blu-ray

IL FILM. Tormentate storie di immigrazione nell'ultimo film dei fratelli Dardenne. Tori e Lokita è ambientato in Belgio: una ragazza adolescente e un ragazzino sono arrivati dall'Africa, fra loro si è creato un legame indissolubile, tanto che agli altri si presentano come sorella e fratello. Tirano avanti fra mille espedienti: lavorano anche per un cuoco che organizza uno spaccio di droga e chiede anche favori sessuali alla ragazza. Lei, bisognosa di soldi da spedire alla madre, accetta un giorno un lavoro particolarmente rischioso.

IL BLU-RAY. Tori e Lokita è disponibile in homevideo anche in alta definizione grazie al blu-ray Lucky Red distribuito da Plaion Pictures. Il video è la parte migliore del prodotto, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 sia per italiano che l'originale, fa il suo dovere con dialoghi puliti e una soddisfacente cura per l'ambienza. Soprattutto nei momenti musicali o all'interno dell'edificio dove è costretta a lavorare la ragazza, si avverte anche una significativa spazialità. Negli extra il trailer e un'intervista ai fratelli Dardenne di 7 minuti e mezzo.

DA NON PERDERE. Come detto, il video è il settore più convincente. Il dettaglio è un po' morbido ma perfettamente aderente allo stile dei Dardenne e alla fotografia. Il quadro mantiene una buona compattezza anche nelle scene più buie e negli spazi interni angusti, soprattutto grazie a un nero profondo e senza sbavature. Il croma è sobrio e naturale, perfettamente in linea con la vicenda.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 6

Tori et Lokita, la recensione: soli contro tutti per poter stare insieme

Orlando: la recensione del DVD

IL FILM. L'incontro fra due generazioni distanti e appartenenti a due mondi diversi è al centro di Orlando, il film di Daniele Vicari. Un contadino burbero, testardo e solitario (Michele Placido), che vive in un piccolo villaggio rurale del centro Italia, riceve una telefonata da Bruxelles: suo figlio, col quale ha interrotto i rapporti da quando il ragazzo è emigrato in Belgio, sta male. Quando arriva, in mezzo a un mondo e a una lingua che ignora, ormai la tragedia si è compiuta e scoprirà non solo di essere nonno, ma anche di doversi occupare di sua nipote Lyse, ragazzina moderna perché cresciuta in una metropoli europea.

IL DVD. Orlando è arrivato in homevideo con il DVD targato CG-Vision, prodotto tecnicamente discreto ma purtroppo completamente privo di contenuti speciali. Il video è poco più che sufficiente, perché a fronte di un buon dettaglio sui primi piani e un croma vivace, deve fare i conti con molte sbavature in tutti i medi e lunghi piani, con vari elementi che risultano sgranati o con contorni incerti. Un po' confuse anche le scene notturne, anche se qui il quadro mantiene una soddisfacente compattezza.

DA NON PERDERE. Molto più convincente l'audio in Dolby Digital 5.1, che oltre a dialoghi puliti (anche se alcune frasi del protagonista in dialetto stretto non sono molto comprensibili) e a una colonna sonora avvolgente, sfodera un'ambienza ricca di effetti nelle scene nelle strade di Bruxelles, sulla pista di pattinaggio e nella festa in piazza. In questi frangenti viene coinvolto anche l'asse posteriore e si mette in mostra una buona spazialità.

I VOTI - Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 2

Orlando, la recensione: scoprirsi nonno per conoscere il mondo

Notte fantasma: la recensione del DVD

IL FILM. Intrigante e teso thriller notturno diretto dal giovane Fulvio Risuleo, Notte fantasma vive sul duetto a suon di dialoghi fra Edoardo Pesce e l'esordiente Yothin Clavenzani. Il diciassettenne Tarek, prima di raggiungere una festa viene pregato dagli amici di prendere qualche grammo di fumo. Ma dopo l'acquisto, viene avvicinato da un poliziotto in auto. L'uomo lo arresta, ma si comporta in modo strano e ambiguo, e finisce per costringere il ragazzo a passare la notte con lui in auto tra risse e inseguimenti.

IL DVD. Notte fantasma è arrivato in homevideo con il DVD CG-Vision, prodotto tecnicamente buono sia tecnicamente che negli extra. Il video, considerato che il film si svolge tutto di notte, se la cava in modo egregio visti i limiti del formato: c'è un ottimo dettaglio sui primi piani e all'interno dell'auto, il nero è profondo, giocoforza ci sono sgranature e aliasing sui campi lunghi, ma tutto sommato limitati. Buono anche l'audio in Dolby digital 5.1, che riesce a creare una buona ambienza quando la scena lo richiede, sia nelle strade, sia nella colonna sonora che in un incidente.

DA NON PERDERE. Negli extra è presente solamente un backstage, ma dura 15 minuti e mezzo ed è ben realizzato, con tanti momenti delle riprese sul set, con curiosità di vedere troupe, regista e attori al lavoro, e con un Edoardo Pesce sempre particolarmente frizzante. Interessante anche vedere come sono state realizzate alcune scene chiave del film.

I VOTI - Video: 7,5 - Audio: 7 - Extra: 7

Notte fantasma, la recensione: un ottimo e originale thriller notturno