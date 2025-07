Pokemon: addio a James Carter Cathcart, storica voce della serie animata

James Carter Cathcart, doppiatore che ha interpretato diversi personaggi popolari della serie animata Pokemon, è morto martedì scorso dopo una battaglia contro il cancro alla gola. Aveva solo 71 anni.

Cathcart ha doppiato il Professor Oak, suo nipote Gary Oak, al membro del Team Rocket James e la sua spalla Pokemon Meowth per 25 anni nella longeva serie anime.

"Riposa in pace, caro e dolce uomo. Mi mancherai", ha scritto in omaggio la collega Erica Schroeder, che ha doppiato l'infermiera Joy, Wobbuffet e altri personaggi. "Mancherai a questa comunità. Mancherai al mondo. Una delle anime più gioiose, esuberanti, gentili e talentuose non cammina più con noi. James Carter Cathcart eri unico nel suo genere, un genio gentile, bello e giocoso e sono stata felice di chiamarti amico. Maestro della penna, del pianoforte e del microfono. Amico di molti. Padre e marito amorevole. Grazie per i tuoi doni".

Un ritiro forzato dalle scene a causa della malattia

Cathcart si era ritirato dal doppiaggio nel 2023 a causa della diagnosi di cancro alla gola, dopo aver prestato la propria voce fin dal primo episodio della serie fino alla Stagione 25. Ha ripreso i suoi ruoli in più di 15 film dei Pokemon, tra cui il classico Pokemon - Il film. In totale, è apparso in più di 700 episodi dei Pokémon.

Prolifico doppiatore, Cathcart ha anche doppiato Vector il coccodrillo nella serie anime Sonic X, Weevil Underwood e Lumis in Yu Gi Oh! e ha contribuito a One Piece, Aria, Kirby: Right Back at Ya, The Slayers, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mission Odyssey e molti altri. Ha anche prestato la voce in spot pubblicitari per marchi come le barrette Kit Kat, Good Humor, Coors Light e altri ancora.