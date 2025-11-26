Pluribus, il vero sindaco di Albuquerque rende ancora più vera la nuova serie di Vince Gilligan

Nella nuova serie Pluribus di Vince Gilligan, il vero sindaco di Albuquerque, Tim Keller, appare in un cameo passato quasi in secondo piano. Invece tra droni, politica e la magia della città del New Mexico, il confine che il regista sta segnando tra realtà e finzione, si fa sempre più significativa.

Attenzione: questo articolo potrebbe contenere spoiler

Pluribus, l'episodio 4 contiene un cameo di cui incredibilmente ad Albuquerque nessuno si è accorto

In un momento della quarta puntata, Rhea Seehorn, nei panni di Carol, incrocia lo sguardo di una figura familiare tra i contagiati del "sistema alveare": il vero sindaco della città, Tim Keller, accreditato come "Sindaco Tim". L'apparizione, breve e sottile, potrebbe facilmente sfuggire agli spettatori meno attenti, ma aggiunge una sfumatura di realismo e ironia alla serie. Keller non è solo un volto amichevole, ma un simbolo della città, e il suo inserimento sottolinea come Gilligan ami intrecciare realtà e finzione, mantenendo un legame autentico con Albuquerque.

Il timing del cameo non è casuale: Keller è infatti candidato alla rielezione, con il runoff fissato per il 9 dicembre. La presenza del politico-attore funge così da piccolo promemoria elettorale, pur restando all'interno di una narrazione complessa e futuristica, popolata di droni e scenari tecnologici.

Questo equilibrio tra realtà civica e racconto televisivo rende il cameo più di un semplice easter egg: diventa un gesto di intimità urbana, una firma riconoscibile per chi conosce la città e la sua storia recente.

Albuquerque protagonista invisibile

Sebbene Pluribus non sia direttamente collegata a Breaking Bad o Better Call Saul, la serie condivide lo stesso sfondo urbano del New Mexico, scelta deliberata di Gilligan per mantenere il suo storico legame con cast e troupe locali.

La locandina di Pluribus

Albuquerque non è più solo uno scenario: diventa un personaggio silenzioso, che osserva, guida e talvolta sorprende chi vive la città e chi la guarda attraverso uno schermo. Il cameo di Keller è un esempio perfetto di questa strategia: l'elemento urbano e politico si fonde con la fantascienza della serie, dando alla città un ruolo unico e riconoscibile.

Il dettaglio, piccolo ma significativo, mostra come Gilligan giochi con livelli narrativi multipli: tra realtà e finzione, tra politica e intrattenimento, tra storia cittadina e innovazione televisiva. Apple TV offre così non solo una serie originale, ma un ritratto collettivo della città, dei suoi abitanti e dei suoi simboli.