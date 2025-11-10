Pluribus: che succede quando chiami il numero di telefono nel primo episodio?

Vince Gilligan ha catturato l'attenzione del pubblico con la sua nuova serie, Pluribus. Tutti parlano dei misteri contenuti nei primi due episodi dello show, disponibili su Apple TV dal 7 novembre, ma l'attenzione si concentra soprattutto sul numero di telefono contenuto nel primo episodio.

La premessa è questa. Un misterioso virus si diffonde in tutto il mondo e infetta tutti con una felicità totale. Il virus agisce anche come una sorta di "collante psichico", tenendo unita la popolazione mondiale in una mente. Solo 12 persone non ne sono affette, come rivela la nostra recensione di Pluribus, recensione. Una di queste è la profondamente infelice Carol Sturka (Rhea Seehorn).

Rhea Seehorn in una scena di Pluribus

A chi telefona Carol in Pluribus?

Afflitta dalla perdita della compagna Helen (Miriam Shor), di fronte all'epidemia di felicità Carol viene presa dal panico mentre gli infetti la contattano per spiegarle la situazione. Le forniscono un contatto diretto con una figura autorevole: Davis Taffler (Peter Bergman), il Sottosegretario all'Agricoltura degli Stati Uniti per la Produzione Agricola e la Conservazione. Poiché si trovava vicino alla Casa Bianca, completamente guarito dopo l'infezione e con indosso un abito elegante, l'essere che un tempo era Davis è diventato il candidato migliore per parlare con Carol dalla sala stampa della Casa Bianca.

Per convincere Carol a contattare Davis, uno degli infetti inserisce un numero di telefono - (202) 808-3981 - in una trasmissione C-SPAN di Davis in sala stampa, mentre i telegiornali la implorano di chiamare il numero. Carol lo fa.

Ma cosa succede provando a digitare il numero in questione? Ci ha provato il magazine americano Mashable, svelando il mistero che si cela dietro il misterioso numero.

Una telefonata di salva la vita? Cosa succede a digitare il numero dello show

Rhea Seehorn in ospedale

Digitando il numero dello show si sente un messaggio registrato che suona così: "Ciao Carol, siamo felici che tu abbia chiamato. Non vediamo l'ora che ti unisca a noi."

Il messaggio rappresenta dunque una versione abbreviata di quanto detto da Davis Taffler a Carol, a esclusione della spiegazione scientifica del virus.

Il messaggio invita poi a digitare lo 0, spiegando che verranno contattati tramite SMS. La chiamata termina una volta premuto lo 0, ma il messaggio di testo arriva poco dopo con scritto: "La tua vita è tua, Carol. Hai il potere di agire!"