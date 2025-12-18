Pluribus, Vince Gilligan: "Ho un'idea precisa sul finale, più di quelle che avevo per Breaking Bad"

L'acclamata serie di Vince Gilligan farà ritorno con una nuova stagione attualmente in lavorazione, ecco cosa ha anticipato il suo autore nell'attesa.

Dopo l'exploit di Pluribus, divenuta la serie più vista di sempre su Apple TV, Vince Gilligan è già al lavoro sulla seconda stagione, di cui al momento si sa poco o niente, ma il creatore ci rassicura rivelando di avere le idee chiare su come concludere lo show.

Interpretata da Rhea Seehorn, Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga, Pluribus conduce lo spettatore in un mondo invaso da una misteriosa ondata di felicità da cui è immune Carol Sturka, la persona più triste della Terra. Spetterà a lei il compito di salvare l'umanità da questa insensata gioia artificiale.

Parlando della seconda stagione al momento in fase di scrittura, Vince Gilligan ha detto ScreenRant: "In questo momento, ho un'idea più precisa di come dovrebbe concludersi la serie rispetto al solito. Sicuramente più precisa di quante ne avessi per Breaking Bad o Better Call Saul. Detto questo, scarterò sempre rapidamente una buona idea per un'idea migliore. Se ne arriva una, scarterò volentieri quella che ho in mente in questo momento. Ma abbiamo una tabella di marcia generale di dove dovrebbe andare la serie".

Rhea Seehorn in una scena di Pluribus

Quante stagioni avrà Pluribus?

La nostra recensione di Pluribus si concentra sulle sorprese contenute nei primi episodi dello show, che ha ricevuto da Apple TV un ordine iniziale per due stagioni. Ma quanto andrà avanti realmente? difficile a dirsi al momento.

Rhea Seehorn parla concitatamente con un medico in ospedale

"Non so quanto dovrebbe durare la serie... Il trucco più grande in questo lavoro è sapere quando è ora di lasciare la festa. Vuoi che la gente ne voglia ancora", ha spiegato Vince Gilligan. "Non vuoi essere quello con il paralume in testa e tutti guardano l'orologio chiedendosi perché non se ne va. Quindi questa è una delle parti più difficili".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "In ogni serie prima di questa - Breaking Bad o Better Call Saul - qualcuno mi faceva una domanda. Quanto tempo dopo la prima stagione o quante altre stagioni pensi di avere? E poi si scopre che avevamo storia sufficiente per sei stagioni di Better Call Saul, il che è stata una sorpresa molto piacevole. Forse tre stagioni per Pluribus, forse di più".

Le speranze di Rhea Seehorn

Ma cosa ne pensa la protagonista del tour de force di Pluribus Rhea Seehorn? L'attrice, recentemente candidata ai Golden Globe per il ruolo dell'eroina riluttante Carol Sturka, è entusiasta del futuro della serie tanto quanto i fan.

Ai Golden Globes, ha espresso le sue speranze affinché lo show duri a lungo, dichiarando a Variety: "Non so quanto andremo avanti, vorrei saperlo, e spero che siano tipo 10 stagioni. In questo momento la writer's room è impegnata a scrivere la seconda stagione, per ora non conosco i dettagli".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Parlando con Deadline, l'attrice ha aggiunto: "Conosco Vince e il suo incredibile team di sceneggiatori, continueranno ad ampliare la storia. Spero di continuare a interpretare questa sua incredibile umanità. Lei è davvero l'eroina riluttante per eccellenza, una personaoqualunque, il che è molto divertente in un contesto fantascientifico perché spesso si comporta in modi che non sono i migliori, ma molti di noi possono identificarsi completamente con lei. Quindi spero che continueremo così".

Il gran finale della prima stagione di Pluribus approderà su Apple TV il 26 dicembre.