Pixar, Pete Docter nega l'arrivo di remake live-action: "Mi piace fare film che siano originali"

Disney ha capitalizzato il successo del suo patrimonio d'animazione dando vita a una fruttuosa serie di reboot live-action che hanno visto coinvolte popolari star e affermati registi. Lo stesso non accadrà con Pixar, come assicura Peter Docter, che rivendica l'importanza dell'originalità del prodotto.

In una nuova intervista con Time, il Chief Creative Officer della Pixar ha discusso del futuro dei progetti dell'azienda spiegando che molto dipenderà dall'accoglienza di Inside Out 2, uno dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, in uscita il 19 giugno nelle sale italiane, ammettendo che la Pixar dovrà ripartire da capo se il nuovo film non sarà all'altezza delle aspettative. Come ha spiegato Docter, "se Inside Out 2 non incasserà, penso che significhi semplicemente che dovremo ripensare in modo ancora più radicale a come gestire la nostra attività".

Il creativo si è poi soffermato sulla una campagna dei fan per ottenere un remale live-action di Ratatouille, spiegando che non prende nemmeno in considerazione questa ipotesi e aggiunge:

"Mi piace realizzare film che siano originali e unici. Rifarli, non è molto interessante per me personalmente. Anzi, in un certo senso mi dà fastidio".

Docter ha aggiunto: "Sarebbe difficile. Gran parte di ciò che creiamo funziona solo grazie alle regole del mondo animato. Quindi, se un essere umano entra in una casa galleggiante, la tua mente pensa, 'Aspetta un secondo. Le case sono super pesanti. Come fanno i palloncini a sollevare la casa?' Ma se hai un personaggio dei cartoni animati, dici, 'Okay, ci credo'. I mondi che abbiamo costruito non si traducono molto facilmente."

Woody e Fork in Toy Story 4

Pixar regina dei sequel

Le prime reazioni entusiastiche per Inside Out 2, la cui premiere mondiale si è tenuta pochi giorni fa a Los Angeles, fanno pensare a una riscossa dello studio dopo la crisi coincisa con la pandemia e con le numerose uscite in streaming.

Negata l'ipotesi di buttarsi sui remake live-action, Pixar è concentrata su progetti originali e su sequel dei titoli di maggior successo. Oltre a Inside Out 2, è in arrivo il quinto capitolo della serie Toy Story. Tra attualmente in lavorazione. Tra i nuovi progetti in arrivo si segnala, inoltre, Elio, in uscita nel 2025, che racconterà la storia di un giovane che diventa l'ambasciatore intergalattico del pianeta Terra.