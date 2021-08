Pitch Perfect 3, su Netflix in streaming da oggi

Su Netflix arrivano le Barden Bellas: disponibile da oggi in streaming per tutti gli abbonati, Pitch Perfect 3, il terzo capitolo dei film con Anna Kendrick e Rebel Wilson.

Pitch Perfect 3 è una commedia musicale del 2017, diretto da Trish Sie. La trama del terzo capitolo della serie, segue le avventure del gruppo delle Barden Bellas dopo che hanno conquistato il Campionato del Mondo. La vita dopo l'università, per le ragazze delle Bellas, non è esattamente rose, fiori e gorgheggi. La carriera di produttrice di Beca Mitchell ha appena subito una brusca battuta d'arresto; le sue coinquiline Fat Amy e Chloe si barcamenano tra imitazioni comiche, lavoretti e corsi serali.

Le ragazze scoprono così di non avere prospettive di lavoro nel mondo della musica e nascono conflitti all'interno del gruppo. Ma Aubrey ha la soluzione per rinnovare la sorellanza e ritrovare la gioia di esibirsi insieme: un tour europeo con le forze armate statunitensi, al fianco di altre band, e con l'appeal aggiuntivo della competizione: uno dei gruppi canori sarà scelto per aprire il concerto di DJ Khaled che chiuderà il tour, e potrà firmare con lui anche un contratto discografico. Le ragazze si riuniranno di fronte alla prospettiva di un tour che permetterà loro di tornare a fare musica insieme per un'ultima volta.

Pitch Perfect 3: le Bellas alla conquista del Vecchio Continente

Il franchise musicale, scritto da Kay Cannon e prodotto da Elizabeth Banks, ha in serbo almeno una scena esaltante, per salutare i fan della Bellas con il sorriso sulle labbra.