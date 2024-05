Pitch Perfect 4, Rebel Wilson conferma che il film è in fase di sviluppo

Impegnata nel tour di promozione del suo nuovo memoir, che ha scatenato alcune polemiche per alcune parti controverse, Rebel Wilson ha anche aggiornato sulla produzione di Pitch Perfect 4, che a quanto pare sarebbe in fase di sviluppo.

Durante una chiacchierata con Gaby Roslin di BBC Radio 2, la Wilson, che nella trilogia interpreta Patricia "Fat Amy" Hobart, ha dichiarato che Pitch Perfect 4 è in lavorazione anche se nulla è stato ancora confermato ufficialmente. L'ultimo film di Pitch Perfect è uscito nelle sale nel 2017 e nel corso di questi anni si era parlato a più riprese di un potenziale sequel.

La commedia musicale scritta da Kay Cannon è uscita per la prima volta nel 2012, seguita da Pitch Perfect 2 nel 2015 e dal terzo film due anni dopo. È basata sull'omonimo libro di Mickey Rapkin. Wilson ha preso parte a tutti e tre i film insieme ad Anna Kendrick, Anna Camp, Brittany Snow, John Michael Higgings ed Elizabeth Banks.

Sebbene l'attrice non abbia idea di quale sarà la trama del quarto film, è certa che sia in fase di sviluppo: "Speriamo che ci sia un quarto film. È in fase di sviluppo. Voglio dire, so che ora siamo più vecchie, quindi non so esattamente quale sarà la trama. Immagino che prima debbano trovare la sceneggiatura giusta, che è l'annoso dilemma".

Rebel Wilson, il contratto di Pitch Perfect prevedeva che non potesse perdere peso

Nonostante gli anni trascorsi da quando la Wilson ha interpretato il ruolo di Patricia, ama partecipare ai film e frequentare il cast: "Ho assolutamente amato realizzare quei film. Siamo ancora tutte amiche, tutte noi ragazze. Credo che quello che la gente vede sullo schermo siamo davvero noi. Non è stata una vera e propria recitazione, perché amo cantare e ballare, e mi è piaciuto moltissimo stare in compagnia del cast. È stato davvero divertente".