Pistol: le prime immagini della serie di Danny Boyle sui Sex Pistols

Pistol: primo sguardo alla serie di Danny Boyle

Sono approdate in rete le prime immagini di Pistol, serie FX diretta da Danny Boyle e dedicata ai Sex Pistols. Pistol, serie FX in sei episodi, è incentrata sulla storia della band punk inglese Sex Pistols, più precisamenre sul chitarrista Steve Jones.

La serie, basata sul memoir di Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, vede Toby Wallace nel ruolo di Steve Jones, Anson Boon in quello di John Lydon, Louis Partridge è Sid Vicious e Jacob Slater Paul Cook. Le riprese dello show sono attualmente in corso, fanno parte del cast anche Maisie Williams, Emma Appleton, Sydney Chandler, Christian Lees, Iris Law e Dylan Llewellyn.

Thomas-Brodie Sangster sarà Malcolm McLaren e Talulah Riley Vivienne Westwood.

Danny Boyle è produttore esecutivo e regista di Pistol, che "offre una nuova affascinante prospettiva su una delle più celebri rock band di sempre raccontando il loro percorso dalle case popolari di West London al noto negozio di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren SEX, in Kings Road, fino al successo globale e alle controversie legate all'uscita di Never Mind the Bollocks, uno degli album pià importanti di tutti i tempi. Il loro singolo God Save the Queen fu bandito dalla BBC, ma arrivò in vetta alla UK Singles chart. Per l'unica volta nella storia della classifica, il brano fu indicato come vuoto, per evitare offese alla monarchia."

La messa in onda di Pistol è prevista per il 2022.