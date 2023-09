Pirati dei Caraibi, l'autore di The Last of US: 'Credevamo lo script troppo folle per Disney, e invece...'

Pare che Disney abbia dato il via libera a Craig Mazin, autore della serie HBO di The Last of Us, per realizzare un nuovo film nella saga di Pirati dei Caraibi.

I fan di Pirati dei Caraibi attendono ormai di anni di vedere un nuovo capitolo della popolare saga cinematografica, e mentre lo stesso Johnny Depp sembrerebbe intenzionato a tornare, c'è anche chi ha proposto un film che non pensava sarebbe mai stato approvato da Disney... E se lo è visto approvare! Stiamo parlando di Craig Mazin, creatore della serie tv The Last of Us.

Troppo folle? A quanto pare, no...

Lo ha raccontato proprio Craig Mazin al Los Angeles Times.

Lo showrunner dell'acclamata serie HBO avrebbe infatti collaborato con Ted Elliot (già sceneggiatore veterano della saga di Pirati dei Caraibi) nella stesura di una sceneggiatura che, francamente, non credevano avrebbe avuto successo per un preciso motivo.

"Abbiamo fatto il nostro pitch, e pensavamo che non ci fosse modo che Disney dicesse di sì, era troppo strano" ha spiegato "Ma invece hanno accettato!".

"C'era questa fantastica sceneggiatura... Ma poi è partito lo sciopero, e ovviamente ora stiamo tutti aspettando".

Johnny Depp avrebbe voluto scrivere l'ultimo film di Pirati dei Caraibi

Pirati dei Caraibi: un mondo ancora da esplorare

Si parla tanto di potenziali nuovi film di Pirati dei Caraibi, tra spin-off al femminile con Margot Robbie e prosieguo della saga principale, passando per storie con personaggi del tutto nuovi, ma la verità è che si è riscontrata una certa difficoltà nel produrre nuovi titoli correlati, anche per paura di un flop.

Pirati dei Caraibi 6: Orlando Bloom tornerebbe volentieri nei panni di Will Turner

Tuttavia, Disney sembrerebbe piuttosto entusiasta del progetto a cui sta lavorando Mazin, per cui non ci resta che attendere e vedere dove ci porteranno in futuro queste maestose navi.