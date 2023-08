Pirati dei Caraibi: Johnny Depp è pronto a tornare, ma ad una condizione

Johnny Depp ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria dei fan nei panni di Capitan Jack Sparrow nella serie cinematografica dei Pirati dei Caraibi. Il suo personaggio, diventato famoso per il suo fascino, le battute spiritose e la sua personalità imprevedibile, potrebbe presto tornare sul grande schermo ma la star ha una condizione.

Johnny Depp con Sean Bailey al D23, 2015

A causa delle accuse dell'ex moglie relative a crimini come aggressioni verbali e fisiche, strupro e abuso di sostanze, Disney ha deciso di licenziarlo dal franchise ma, dopo la vittoria del processo, anche se lo studio fosse disposto a tornare sui suoi passi Depp ha rivelato che non reciterà in un film Disney neanche per 300 milioni di dollari.

Adesso però una fonte interna alla serie si è fatta avanti e ha dichiarato che "Tutto è possibile. Se è il progetto giusto, Johnny tornerà". La dichiarazione della fonte acquista ancora più veridicità se la accostiamo alle recenti affermazioni di Jerry Bruckheimer, il produttore di Pirati dei Caraibi 6.

Johnny Depp, Jerry Bruckheimer, Sean Bailey al D23

A proposito dell'avanzamento del film e su come tutti coloro che fanno parte della produzione si stiano concentrando sul fare un passo alla volta, Bruckheimer ha affermato: "Stiamo ancora lavorando sul progetto, nulla è ancora definitivo. Ma continuiamo a fare piccoli passi avanti verso una sceneggiatura".