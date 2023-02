Pirati dei Caraibi 6: Orlando Bloom tornerebbe volentieri nei panni di Will Turner

Orlando Bloom, uno dei grandi protagonisti della saga dei Pirati dei Caraibi, ha espresso il suo desiderio di tornare in futuro nei panni di Will Turner.

Pirati dei Caraibi rimane, ancora oggi, uno dei franchise più amati dai fan e più redditizi per la Disney, incassando al box-office globale oltre 650 milioni di dollari. Al momento non si hanno aggiornamenti certi sul sesto capitolo, ma c'è un attore che non vede l'ora di tornare a fare il pirata.

Orlando Bloom e Keira Knightley in una sequenza di Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Stiamo parlando di Orlando Bloom, interprete del mitico Will Turner. In una recente intervista ai microfoni di Parade l'attore si è detto molto interessato a rivisitare il suo personaggio: "La stessa cosa è accaduta con Legolas quando l'ho interpretato ben 10 anni dopo in Lo Hobbit. Per me è stata un'esperienza molto divertente e mi piacerebbe riprendere i panni di Will in Pirati dei Caraibi. Vorrei vederlo alla presa con la vita di tutti i giorni, lontano dalle insidie degli oceani. Sono acque che ha navigato per tanto tempo".

L'ultima apparizione di Orlando Bloom nei panni di Will risale al quinto capitolo, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, con un breve cameo che anticipava un possibile sesto film. Non sappiamo, invece, se il capitano Jack Sparrow, protagonista indiscusso interpretato da Johnny Depp, farà mai ritorno.

Pirati dei Caraibi: quale sarà il futuro del franchise?

Nei mesi scorsi una fonte anonima aveva affermato di come la Disney fosse pronta a offrire a Johnny Depp 300 milioni di dollari per farlo a tornare a bordo del sesto film data la conclusione, a suo favore, della battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard.