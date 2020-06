Pirati dei Caraibi: uno stuntman ricorda le scene più assurde

Chi non ricorda le spericolate scene d'azione della saga dei Pirati dei Caraibi? Gli esempi sono tanti e ne ha ricordati alcuni uno stuntman, Zach Hudson, che è comparso in quasi tutti i capitoli della saga.

Zach Hudson afferma che tra le scene che ricorderà per sempre, sarà l'intera sequenza della battaglia con il Kraken, avvenuta nei Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma: "Probabilmente la ricorderò sul mio letto di morte! In quella scena, sono la controfigura di Orlando Bloom e sono in cima all'albero maestro, a circa 150 piedi in aria, mentre si sta spezzando... Sono aggrappato a solo una corda di sicurezza e salto verso l'altra vela, cadendo alla fine, per circa 300, 400 piedi. È stata la prima ripresa di quel giorno, è stato uno di quei momenti molto surreali. Quando sono scivolato con un coltello sulla vela, il mio bambino interiore era felicissimo!"

Il celebre duello sulla ruota gigante, sempre del secondo capitolo della saga, è un'altra celebre scena che lo stuntman ricorda come una tra le più spericolate e memorabili. Anche perché è entrato a far parte delle riprese tardi e non ha avuto molto tempo per prepararsi: "Mi son dovuto preparare letteralmente circa una settimana prima. Gore Verbinski, il regista, mi ha dato un vero battesimo del fuoco! Ho dovuto fare tutto il lavoro direttamente sulla ruota, ma devo dire che alla fine è andata molto bene, l'intera scena ha vinto il premio Taurus come migliore combattimento."

Il premio Taurus è il premio assegnato dal 2001 per le esibizioni degli stuntman. Nel 2004, il primo film Pirati dei Caraibi ha vinto il premio per la lotta tra Jack Sparrow e Will Turner. Successivamente il combattimento sulla ruota ha vinto il premio nel 2007.

Mentre si può trovare qualche criticità su alcuni aspetti dei film Pirati dei Caraibi, è difficile trovare molti aspetti negativi sulle sequenze d'azione. È sempre stato impressionante il fatto che ce ne fossero così tante, specialmente nei primi film.

In attesa di sapere chi ci sarà per il sesto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, si può solo sperare che l'azione rimarrà sempre presente e alla pari con i capitoli precedenti.