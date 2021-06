Pirati dei Caraibi, Sea of Thieves: Jack Sparrow in arrivo con l'espansione A Pirate's Life

Jack Sparrow sta per arrivare in Sea of Thieves grazie all'espansione A Pirate's Life: il protagonista di Pirati dei Caraibi si unirà alla mischia il prossimo 22 giugno

Jack Sparrow sta per salvare con la sua Perla Nera in Sea of Thieves grazie all'espansione A Pirate's Life. Il protagonista di Pirati dei Caraibi si unirà alla mischia il prossimo 22 giugno, giorno in cui verrà messa a disposizione Sea of Thieves: A Pirate's Life, espansione gratuita per chi possiede su PC e console Xbox.

A Pirate's Life aggiungerà una storia completamente inedita in cui prenderà parte anche Jack Sparrow e il mondo inaugurato da Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna. La sorpresa per l'universo di Sea of Thieves è stata consentita grazie a una partnership stretta con Disney, che ha prodotto il franchise di Pirati dei Caraibi.

L'espansione Sea of Thieves: A Pirate's Life offrirà nuovi scenari, battaglie inedite e lo stile coinvolgente e umoristico che i fan del videogame hanno apprezzato fino a questo momento. Uscito originariamente su Xbox e PC nel 2018, Sea of Thieves è stato costantemente migliorato dagli sviluppatori attraverso la creazione di nuovi contenuti ed espansioni che lo hanno reso sempre più appassionante e ricco.

In questo modo, Sea of Thieves ha attirato l'attenzione di giocatori sempre più numerosi che, in occasione dell'arrivo di un personaggio come Jack Sparrow, potrebbe aumentare ulteriormente. L'espansione del videogame sarà distribuita in occasione del prossimo 22 giugno! Che aspettate a salpare anche voi a bordo della leggendaria Perla Nera?