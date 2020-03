Pirati dei Caraibi, la saga completa con Johnny Depp torna su Canale 5

Johnny Depp e tutta la saga di Piraiti dei Caraibi sono pronti a tornare su Canale 5 per una nuova maratona serale: ecco da quando.

Pirati dei Caraibi arriva su Canale 5. La saga completa andrà in onda da giovedì 2 aprile e riporterà Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley sul piccolo schermo.

Jack Sparrow - perdonateci, Capitan Jack Sparrow - e soci ci aspettano in prima serata (alle ore 21.37, dopo Striscia La Notizia) su Canale 5 a partire da giovedì 2 aprile con La Maledizione della Prima Luna (2003), il primo capitolo della saga, per poi continuare con La Maledizione del Forziere Fantasma (2006), Ai Confini del Mondo (2007), Oltre i Confini del Mare (2011) e l'ultimo film, La Vendetta di Salazar (2017), nelle settimane successive.

Dopo il grande successo di Harry Potter su Italia 1, che continuerà ad andare in onda il lunedì e il martedì per altre due settimane con i restanti capitoli della saga, anche la rete ammiraglia di Mediaset prova a tenere il pubblico incollato allo schermo intrattenendolo con un'altra epica serie cinematografica. Ma riuscirà a replicarne il risultato?

Ad ogni modo, una cosa è certa: battaglia degli ascolti o meno, anche in questo caso saranno gli spettatori a uscirne vincitori.