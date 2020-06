Pirati dei Caraibi: quanti anni ha Jack Sparrow in ogni film?

Jack Sparrow, uno dei volti più iconici di Johnny Depp, è stato il protagonista della saga Disney iniziata nel 2003: i Pirati dei Caraibi. Tra tanti personaggi, Sparrow è il filo conduttore della serie, ma come cambia l'età del carismatico pirata nel corso dei film dei Pirati dei Caraibi?

La maledizione della prima luna

Grazie alla storia narrata sul romanzo e le pubblicazioni a fumetti della Disney, la nascita di Jack Sparrow può essere fissata al 1690. Il concept art dei film successivi e la crescita di Henry Turner, lasciano dedurre che il primo capitolo dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, sia ambientato nel 1728, il che significa che Jack avrebbe 38/39 anni. Quasi la stessa età che aveva realmente Johnny Depp durante le riprese.

Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma

Johnny Depp nel film Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Dovrebbe essere trascorso all'incirca un anno da quando Jack Sparrow è tornato a essere il capitano della Perla nera, quindi tra il primo film e il secondo, Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma. Ciò significa che il nostro pirata avrebbe circa 40 anni, di nuovo non lontano dalla vera età dell'attore quando le riprese si sono svolte nel 2005.

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo

Geoffrey Rush e Johnny Depp in una scena di Pirati dei Caraibi: Ai confini del Mondo

La maledizione del forziere fantasma termina con Jack che viene trascinato nel nascondiglio di Davy Jones dal Kraken e gli altri personaggi decidono di salvarlo con l'aiuto di Barbossa. Nel terzo capitolo dei Pirati dei Caraibi, Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo riprende l'azione all'inizio della missione e non è passato molto tempo nel frattempo. Di conseguenza, il Capitano Jack ha la stessa età nel terzo film che aveva nel secondo.

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare

Johnny Depp e Penelope Cruz inPirati dei Caraibi 4: Oltre i confini del mare

Il quarto film Pirati dei Caraibi ha rappresentato in qualche modo un riavvio del franchising, che vanta un cast per lo più fresco e un arco narrativo completamente nuovo. Oltre i confini del mare è inutilmente vago su quanto tempo sia trascorso da Alla fine del mondo. In diverse interviste, lo scenografo del film ha affermato che l'anno 1750 veniva utilizzato come base per la trama e l'ambientazione, il che crea un salto temporale di 20 anni rispetto al film precedente. Jack Sparrow avrebbe quindi circa 60 anni, un po 'più vecchio di Depp, che a malapena era invecchiato un giorno nella realtà. Forse dopotutto non aveva così tanto bisogno della Fontana della giovinezza.

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

Pirati dei Caraibi 5: Johnny Depp in una delle prime foto ufficiali del film

Al giovane Lewis McGowan viene affidato il ruolo di Henry Turner quando aveva 12 anni nella sequenza di apertura del quinto film, La vendetta di Salazar. La maggior parte del film è ambientata 9 anni dopo, il che significa che Brenton Thwaites interpreta Henry all'età di 21 anni. Pertanto, sono passati 21 anni (e nove mesi) da Alla fine del mondo. Se Jack aveva circa 40 anni allora, ne ha 60/61 in La vendetta di Salazar, che deve aver luogo solo un anno dopo Oltre i confini del mare. Sebbene la matematica non sia un'opinione, il co-regista del quinto film, Joachim Rønning, sostiene in un'intervista a Cinemablend, che sia passato un decennio dal quarto capitolo. Questo entrerebbe in conflitto con l'età di Henry o il design di produzione del 1750 di Oltre i confini del mondo.

Johnny Depp è Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma

È chiaro che i film dei Pirati dei Caraibi non dovessero seguire una linea temporale rigida, ma più vanno avanti i capitoli della Disney, più contraddittoria diventa la cronologia del franchise. Ciò che si può dire con ragionevole sicurezza, è che il Capitano Jack ha praticamente la stessa età di Johnny Depp quando inizia la saga nel 2003.

Nonostante gli alti e bassi degli incassi, i film Pirati dei Caraibi sono stati complessivamente molto redditizi per la Disney e, anche per questo, si dice che sia in fase di sviluppo un sesto capitolo. Tuttavia, vi è un certo dibattito sul fatto che il Capitano Jack debba tornare in mare. Questi dubbi derivano in parte dal declino generale della serie Pirati dei Caraibi e i problemi personali di Depp non hanno aiutato un suo possibile ritorno.