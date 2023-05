Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare stasera su Italia 1: trama e cast del film con Johnny Depp

Stasera, 24 maggio, Italia 1 manda in onda Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, nuovo capitolo del franchise incentrato sul pirata Jack Sparrow interpretato da Johnny Depp. La regia è di Rob Marshall, la sceneggiatura è di Ted Elliott e Terry Rossio. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Ecco Barbanera in Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare: Trama

Capitan Jack Sparrow si ritrova coinvolto in un rocambolesco viaggio per raggiungere la leggendaria Fonte della Giovinezza quando una donna del suo passato lo costringe a salire a bordo della Queen Anne's Revenge, la nave del formidabile pirata Barbanera si tratta di Angelica, figlia del pirata Barbanera, con cui ha avuto una relazione in passato non finita nel migliore dei modi.

Capitan Jack Sparrow, alias Johnny Depp, in Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

La donna adesso è a capo di una ciurma di zombie e ha tutta l'intenzione di vendicarsi del suo ex. Riesce quindi a ingannarlo e imprigionarlo sulla nave del padre. Qui, Jack incontra capitan Barbossa, che si finge al servizio della corona d'Inghilterra ma in realtà vuole solo vendicarsi di Barbanera.

Johnny Depp e Penelope Cruz inPirati dei Caraibi 4: Oltre i confini del mare

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare: Curiosità

Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 18 Maggio 2011 distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia. Le riprese si sono svolte dal 14 Giugno 2010 al 12 Novembre 2010 in Inghilterra e Stati Uniti. Il film è il quarto capitolo del franchise Pirati dei Caraibi.

L'attrice francese Astrid Bergès-Frisbey debutta nel suo primo film americano con Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare, nel ruolo della creatura marina Syrena. Nonostante abbia trascorso oltre due mesi alle Hawaii, ad Astrid non era concesso stare in spiaggia durante i suoi giorni di riposo. Il look del suo personaggio infatti richiedeva un incarnato pallido, non abbronzato.

Capitan Jack Sparrow e Barbossa sperduti nella giungla di Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare

Completamente funzionante, la Queen Anne's Revenge è la prima nave storica a far parte dei film della franchise Pirati dei Caraibi

Sul set di Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Penelope Cruz ha avuto una controfigura speciale, ovvero sua sorella Monica - popolare attrice e star televisiva in Spagna - che l'ha sostituita in alcune riprese in cui Penelope non sarebbe riuscita a nascondere la gravidanza ormai avanzata.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare.

Wallpaper di Astrid Berges-Frisbey nel film Pirati dei Caraibi 4: Oltre i confini del mare

Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare: Interpreti e personaggi