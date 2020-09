Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare: Johnny Depp ha speso 60.000 dollari per proteggere la crew

Johnny Depp avrebbe speso 60.000 dollari per proteggere la crew di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare viste le condizioni precarie del set e vista l'umidità costante.

Johnny Depp, protagonista di Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare

Secondo un report diffuso da TheThings.com, la star Johnny Depp avrebbe speso 60.000 dollari di tasca propria per comprare giacchetti impermeabili per l'intera crew, composta da 500 persone, costantemente bagnata e a rischio malanno per via delle condizioni del set.

Jerry Bruckheimer, produttore della saga, ha sempre difeso Depp dalle accuse che gli sono piovute addosso, sottolineandone la grande generosità e la professionalità e riconoscendo la pressione a cui al momento l'attore è sottoposto per via dell'attenzione mediatica sul processo contro l'ex moglie Amber Heard.

Di recente, Johnny Depp ha sostenuto con un post su Instagram l'uscita nei cinema inglesi di Waiting for the Barbarians, pellicola a sfondo politico diretta da Ciro Guerra che vede tra gli interpreti Robert Pattinson e Mark Rylance. Nel post si legge:

"Ho scoperto che Waiting for the Barbarians, girato con i miei cari amici Mark Rylance e Robert Pattinson, esce in U.K. questa settimana. Spero che abbiate la possibilità di andarlo a vedere."