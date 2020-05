Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: Johnny Depp e la barzelletta di Al Pacino

La barzelletta che lo zio di capitan Jack Sparrow, interpretato da Sir Paul McCartney, racconta a Johnny Depp durante Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar è la stessa che Al Pacino raccontò all'attore durante le riprese di Donnie Brasco, l'unico film che i due hanno girato insieme nel lontano 1997, Depp la raccontò al regista e decisero di includerla nel film.

Intervistato da David Letterman, nel 2011, Depp raccontò al celebre conduttore americano che Al Pacino gli aveva raccontato una barzelletta, definita dalla leggenda del cinema come "la sua preferita", in continuazione durante le riprese di Donnie Brasco e che, nonostante i suoi numerosi tentativi, non era mai riuscito a capirne il significato.

Al Pacino è una leggenda e un attore incredibile, ma è ufficialmente pazzo.

"Al è fantastico, è un leggenda ed un attore incredibile, ovviamente, ma una cosa che non sapevo di lui, prima delle riprese, è che è ufficialmente pazzo." Ha dichiarato Depp nell'intervista al che Letterman chiede all'attore: "Oh, davvero? Hai proprio visto i documenti che lo attestano? Come puoi esserne certo? E come si manifestava questa sua presunta follia sul set?"

Johnny Depp prosegue spiegando che Al raccontava spesso barzellette sul set e in particolare questa precisa barzelletta a proposito di uno scheletro che era solito ripetere in continuazione: "Lui la ripeteva e io non riuscivo a capirla ed era come se potessi percepire il mio QI scendere di un punto ogni volta che me la raccontava. Al si avvicinava a me e mi faceva: 'John, uno scheletro entra in un bar, ordina una birra e uno straccio' Questa barzelletta, in continuazione." Letterman, perplesso, risponde dicendo: "Ti aspetteresti qualcosa in più da Al Pacino."