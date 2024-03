Pirati dei Caraibi: l'action figure di Jack Sparrow Hot Toys è spaventosamente simile al vero Johnny Depp

La performance di Johnny Depp nei panni dello sgangherato Capitan Jack Sparrow resterà negli annali della storia del cinema e nel cuore dei fan. Anche se pare che l'attore non riprenderà il ruolo una sesta volta, visto che Disney punta a un reboot totale del franchise, A rubare i riflettori è adesso una action figure incredibilmente dettagliata in scala 1/6 di Hot Toys che riproduce le fattezze dell'attore in maniera puntuale.

Ispirata a Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, la statuetta di Capitano Jack Sparrow "presenta barba e baffi, l'iconica acconciatura con i dreadlock e una bandana su una testa scolpita accuratamente, con una somiglianza impeccabilmente realistica. Oltre al suo caratteristico sorrisetto, è disponibile un'espressione seria per proporre più versioni del personaggio. Entrambe le sculture del viso presentano bulbi oculari rotanti separati per arricchire ulteriormente il realismo. A completare l'aspetto dettagliato un costume in tessuto finemente cucito che comprende un lungo cappotto, una camicia, un gilet fantasia, cinture in vera pelle e lunghi stivali. Viene fornito anche un vero e proprio set di armi e accessori, come la sciabola, le pistole a pietra focaia e una lanterna illuminata a LED".

Entrambe le versioni deluxe includono una base diorama meticolosamente realizzata per assomigliare a un segmento della Perla Nera e uno scrigno del tesoro.

Qual è la differenza tra le due action figure? Ebbene, la "Artisan Edition" è limitata a 4.000 pezzi in tutto il mondo e presenta "l'impianto di capelli di lana costituito da un'elaborata disposizione di trecce e dreadlock, realizzate con intricate tecniche di tessitura che danno vita a queste ciocche strutturate". Sarà, inoltre, disponibile una terza versione, leggermente più economica, senza molti degli accessori sopra elencati.

Il futuro di Pirati dei Caraibi

Al produttore di Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, è stato recentemente chiesto quali fossero i piani per la serie e se si aspetta che un sesto film, o un terzo Top Gun, sarà il suo prossimo progetto:

"È difficile dirlo. Non posso saperlo, dipende dalle congiunture. Perché con _Top Gun hai un attore iconico e brillante. E quanti film farà prima di Top Gun 3, non posso saperlo. Ma realizzeremo il reboot di Pirati dei Caraibi, quindi è più facile da mettere insieme perché non devi aspettare determinati attori"._