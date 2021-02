Pirati dei Caraibi, Keira Knightley: "Non è mai stato il mio sogno recitare in film del genere"

Keira Knightley ha raccontato come la saga di Pirati dei Caraibi e altri film ad alto budget non fossero il suo sogno da attrice.

Il primo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi ha regalato il successo globale a Keira Knightley nel ruolo di Elizabeth Swan, eppure l'attrice inglese ha rivelato che far parte di quella saga e di altri film ad alto budget non è mai stato il suo sogno.

Orlando Bloom e Keira Knightley in Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

La star, 35 anni, ha recitato non solo in Pirati dei Caraibi, ma anche in un'altra grande saga, come quella di Star Wars a soli 14 anni. Oggi, con la sopraggiunta maturità, Keira Knightley accetta solo ruoli che si conformino pienamente al suo pensiero di donna, come lei stessa ha rivelato al podcast Chanel Connects:

"Sono incredibilmente fortunata. Ora sto interpretando i ruoli che sognavo di interpretare quando ero bambina. E in realtà molti degli script che mi vengono inviati parlano di donne incredibilmente interessanti e piene di sfaccettature. Penso che in parte sia dovuto alla mia età. Ho circa trentacinque anni. So di essere stata fortunata a far parte di quei film grandiosi, ma non è mai stato ciò che volevo dalla mia professione. Ho sempre amato quei personaggi complicati, interessanti, strani."

Keira Knightley non interpreterà più scene di sesso dirette da uomini

Anche se il suo aspetto resta praticamente uguale a 20 anni fa, Keira Knightley ha fatto un passo avanti nella sua professione, trasformandosi da adolescente ad attrice adulta, capace di scegliere i suoi lavori con cura e attenzione.

Di recente, Keira Kgnihtley ha recitato nel period movie femminista Il concorso che ricostruisce le proteste delle femministe inglesi durante l'edizione di Miss Mondo del 1970.