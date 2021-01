Keira Knightley non interpreterà più scene di sesso dirette da uomini

L'attrice inglese Keira Knightley ha aggiunto una clausola al suo contratto: non interpreterà più scene di sesso se queste sono dirette da registi uomini. La Knightley, madre di due bambini, ha deciso di usare il suo potere contrattuale per cambiare direzione.

Colette: un intenso primo piano di Keira Knightley

Nel corso di un episodio del podcast Chanel Connects, Keira Knightley ha confessato di non avere più voglia di interpretare scene di sesso e di nudo, specialmente se a dirigerle sono uomini:

"In parte è vanità e in parte si tratta dello sguardo maschile. Mi sento molto a disagio ora quando sono ritratta dallo sguardo maschile".

La Knightley, di cui qui trovate la recensione de Il concorso, period movie femminista ambientato nella Londra degli anni '70, è consapevoli che alcuni registi cercano "qualcuno che sembri sexy" e che ci sono quelle "orribili scene di sesso in cui sei tutto sudato e tutti grugniscono", ma l'attrice sente di essere a un punto della carriera in cui non è più interessata a farlo:

"Sono troppo vanitosa e il corpo ha avuto due figli ora, preferirei semplicemente non stare nuda di fronte a un gruppo di uomini".

La duchessa: Keira Knightley scoppiò a ridere per la scena di sesso, ecco perché

L'attrice non è totalmente contraria alle scene di nudo, ma sente che lo farebbe solo se si trattasse di una storia che ha a che fare con la maternità e con l'accettazione del proprio corpo diretta da una donna:

"Non è un divieto assoluto, ma non voglio più farlo con registi uomini."