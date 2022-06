Pirati dei Caraibi: Johnny Depp non è in trattative per tornare nel ruolo di Jack Sparrow

Johnny Depp non è in trattative per riprendere il ruolo del Capitano Jack Sparrow nella serie Pirati dei Caraibi, come ha specificato il suo portavoce a Fox News Digital. La smentita arriva dopo che il sito web di gossip australiano Poptopic aveva diffuso un rumor secondo cui Depp, 59 anni, sarebbe in procinto di chiudere un accordo da 301 milioni di dollari con la Disney per apparire in Pirati dei Caraibi 6. Il media avrebbe attribuito le informazioni a un insider del settore.

Durante il processo tenutosi in Virginia che ha visto Johnny Depp contrapposto all'ex moglie Amber Heard, il team legale del divo ha sostenuto che Depp è stato rimosso dal franchise Disney dopo che la Heard ha pubblicato sul Washington Post un saggio in cui affermava di essere vittima di abusi domestici.

Durante il controinterrogatorio di Depp, l'avvocato di Amber Heard, Ben Rottenborn, ha chiesto all'attore di commentare una dichiarazione che aveva rilasciato alla stampa.

"Se la Disney venisse da te con 300 milioni di dollari e un milione di alpaca, niente al mondo ti indurrebbe a tornare a lavorare con loro in un nuovo film dei Pirati dei Caraibi, giusto?" ha chiesto Rottenborn, riferendosi all'intervista.

"Corretto", ha risposto Depp. In seguito durante l'interrogatorio del suo avvocato Camille Vasquez Depp ha spiegato di essersi sentito tradito dalla Disney e ha rilasciato il commento dopo che la compagnia lo aveva respinto.

Un paio di alpaca con cappelli da pirata sono apparsi fuori dal tribunale durante il processo durato sei settimane che si è concluso con la vittoria di Depp. La giuria ha riconosciuto al divo un risarcimento per 10,35 milioni di danni, riconoscendo Amber Heard colpevole di diffamazione nei suoi confronti. La giuria ha anche riconosciuto ad Amber Heard 2 milioni di dollari, stabilendo che Depp l'aveva diffamata attraverso una dichiarazione rilasciata dal suo avvocato alla stampa in cui definiva le sue accuse di abusi una "bufala".