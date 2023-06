Pirati dei Caraibi, il franchise continuerà con Johnny Depp? Il produttore apre al suo ritorno

Da tempo non si hanno più notizie del franchise di Pirati dei Caraibi, tra quelli che hanno incassato di più nel mondo negli ultimi anni, ma sembra che tutto sia pronto per un nuovo film e un eventuale ritorno di Johnny Depp.

Nel 2020 era stato riportato che non solo era in sviluppo un sesto film, ma anche uno spinoff con protagonista Margot Robbie, che alla fine è stato accantonato. Nell'ambito della discussione su altri film del franchise, si è parlato anche di un possibile ritorno di Johnny Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow.

Negli ultimi tempi l'attore ha fatto più notizia per i suoi problemi legali che per il suo lavoro al cinema, ma ora il presidente di Disney Studio Motion Picture Production, Sean Bailey, ha parlato della possibilità di un ritorno di Depp nel franchise.

Parlando con il New York Times, Bailey ha accennato brevemente alla storia del prossimo film della serie Pirati dei Caraibi e ha parlato della possibilità di un ritorno di Depp e, pur non confermando la presenza dell'attore, la sua risposta sembra lasciare la porta aperta.

"Pensiamo di avere una storia davvero buona ed emozionante, che onora i film precedenti e che aggiunge anche qualcosa di nuovo", ha detto Bailey. Poi, parlando specificamente di Depp, Bailey ha detto: "non vogliamo sbilanciarci a questo punto", segno che un accordo con l'attore ancora non esiste, ma che non è da escludere a prescindere.

Johnny Depp: compenso da 22,5 milioni per Pirati dei Caraibi 6 prima che Disney cancellasse il progetto

In precedenza, il produttore del franchise Jerry Bruckheimer aveva già detto che gli sarebbe piaciuto riavere Depp di nuovo nel franchise.