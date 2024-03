Pirati dei Caraibi 6: Disney rivuole Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow

Archiviata la vicenda sul burrascoso divorzio con Amber Heard, la Disney sarebbe intenzionata a convincere Johnny Depp a tornare nei panni di Jack Sparrow del nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi.

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, i vertici della Disney sarebbero molto interessati a riavere Johnny Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow, in un ruolo di supporto, per il sesto film della saga.

Si tratta di una notizia sorprendente, dato che negli ultimi anni la Disney ha cercato di tenersi alla larga da Depp e lo stesso attore non ha mostrato molto interesse nel tornare a vestire i panni del Capitano Jack Sparrow, soprattutto dopo che lo studio lo aveva inizialmente licenziato.

Disney rivuole Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow

Se ricordate, la Disney licenziò Depp dal franchise poco dopo l'articolo di Amber Heard sul Washington Post che lo accusava di violenza domestica. Depp giurò che non sarebbe più tornato a lavorare con la Disney.

Dopodiché, l'anno scorso, il produttore di Pirati dei Caraibi Jerry Bruckheimer dichiarò ad AP Entertainment che stava "lavorando" a un potenziale ritorno di Johnny Depp nel franchise e che era in corso la stesura di una sceneggiatura.

Qualche mese dopo, è arrivata la notizia che Craig Mazin, autore degli show Chernobyl e The Last of Us, stava scrivendo la sceneggiatura insieme allo sceneggiatore originale del franchise, Ted Elliot:

"L'abbiamo proposta e abbiamo pensato che non l'avrebbero mai approvata, è troppo strana. E invece l'hanno fatto! E poi Elliot ha scritto una sceneggiatura fantastica, ma c'è stato lo sciopero e tutti stanno ancora aspettando", aveva dichiarato Mazin.

Johnny Depp: compenso da 22,5 milioni per Pirati dei Caraibi 6 prima che Disney cancellasse il progetto

Il franchise di Pirati dei Caraibi è morto per molti fan, soprattutto dopo l'ultimo capitolo, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar del 2017. Tuttavia, i reboot non passano mai di moda nell'industria cinematografica. La Disney sembra aver preso la decisione giusta nel riportare Depp all'ovile. Questo franchise non potrebbe sopravvivere senza il suo Jack Sparrow.