Pirati dei Caraibi: Disney vuole Austin Butler nel reboot?

Dopo Margot Robbie, il nuovo oggetto del desiderio di Disney per rilanciare la saga dei Pirati dei Caraibi sarebbe Austin Butler. L'indiscrezione proviene da un articolo pubblicato da The DisInsider secondo cui Disney vorrebbe ingaggiare l'interprete di Elvis per un progetto di alto profilo. Dopo aver valuto la possibilità di un reboot live-action di Hercules, l'attore sarebbe ora la prima scelta per il nuovo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi.

I morti non muiono: Austin Butler in una foto

In realtà su franchise piratesco è stato detto di tutto e di più, ma niente si muove all'orizzonte. Prima era trapelata la notizia dello sviluppo di un reboot al femminile che avrebbe visto protagonista Margot Robbie. Più di recente è emerso il nome della star di The Bear Ayo Edebiri, ma anche questa anticipazione non ha avuto seguito. Di recente il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che il reboot è ancora in fase di sviluppo, ma sul casting tutto tace.

Pirati dei Caraibi: quale sarà il futuro del franchise?

Un taglio col passato

Da quanto anticipato, il prossimo film in arrivo, il sesto, sarà un reboot completo. resta, però, da sciogliere il nodo Johnny Depp. In teoria il divo avrebbe concluso la sua esperienza come Jack Sparrow, ma da tempo circolano voci secondo cui la Disney vorrebbe riavere Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow quantomeno in un cameo a fianco di un cast nuovo di zecca. Lo stesso Jerry Bruckheimer ha dichiarato che se Johnny Depp vorrà ricomparire in un sesto film, Disney sarebbe pronta ad accontentarlo.

Per quanto riguarda Austin Butler, in attesa di capire se il suo coinvolgimento con Disney si concretizzerà, presto lo vedremo a fianco di Tom Hardy nel road movie The Bikeriders. L'attore al momento è impegnato sul set del nuovo film di Ari Aster, Eddington, a fianco di Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Luke Grimes.