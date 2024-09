Tom Holland e Austin Butler protagonisti di American Speed

Tom Holland, noto per le sue interpretazioni in Spider-Man: No Way Home e Cherry, reciterà presto al fianco di Austin Butler, conosciuto per i suoi ruoli in Dune - Parte due e The Bikeriders.

Secondo quanto riportato dall'insider del settore Jeff Sneider i due interpreteranno dei fratelli trafficanti di droga nel prossimo film American Speed. Il titolo dovrebbe essere prodotto dal premio Oscar Charles Roven con la sua Atlas Entertainment.

Di cosa parla il film?

La trama di American Speed si basa sulla vita reale dei due noti fratelli trafficanti. La pellicola racconterà la storia dei fratelli Don e Bill Whittington, che saranno interpretati da Holland e Butler. I Whittington sono diventati famosi negli anni '80 per il loro coinvolgimento sia negli sport motoristici che nelle attività criminali. Il loro traffico di droga prevedeva il contrabbando di grandi quantità di marijuana. I profitti di questo commercio illegale sostenevano il loro stile di vita sfarzoso e le loro corse.

The Bikeriders: Austin Butler in una foto

A causa delle loro attività criminali, entrambi i fratelli Whittington sono stati condannati a delle pene detentive. Il loro coinvolgimento nel traffico di droga è stato oggetto di pubblico scrutinio e interesse. Il prossimo film American Speed approfondirà questi eventi realmente accaduti, con Holland e Butler che porteranno sul grande schermo la storia dei famigerati fratelli. Al progetto non sono ancora stati associati un regista, uno sceneggiatore o uno studio.

Holland, reduce dal ruolo nella miniserie di Apple TV+ The Crowded Room, sarà presto protagonista di Spider-Man 4 della Sony, le cui riprese inizieranno all'inizio del 2025. Recentemente è anche tornato sul palcoscenico nel ruolo di Romeo nel revival di Jamie Lloyd. Nel frattempo, Butler, che ha interpretato Feyd-Rautha in Dune - Parte Due di Denis Villeneuve, sarà protagonista del film western Eddington di Ari Aster e del thriller criminale Caught Stealing di Darren Aronofsky.