Zoë Kravitz affianca Austin Butler nel cast di Caught Stealing, il nuovo film di Darren Aronofsky

La regista di Blink Twice reciterà nel nuovo progetto per il grande schermo del regista di Madre!

Zoë Kravitz reciterà insieme ad Austin Butler nel crime thriller di Darren Aronofsky dal titolo Caught Stealing, prodotto da Sony Pictures. Il film è basato sul libro di Charlie Huston, che si è occupato anche della sceneggiatura del film.

Le riprese principali inizieranno a settembre. Kravitz è reduce dalla regia del suo primo lungometraggio intitolato Blink Twice, con protagonisti Channing Tatum e Naomi Ackie. La regista ha scelto di modificare il titolo iniziale, Pussy Island.

Dalla recitazione alla regia

Prima di passare dietro la macchina da presa, Zoë Kravitz ha interpretato di recente Selina Kyle/Catwoman, accanto a Robert Pattinson in The Batman di Matt Reeves. Al termine delle riprese del film di Reeves, Kravitz si è occupata della regia di Blink Twice, prodotto da Amazon MGM Studios, che uscirà il 22 agosto nelle sale italiane.

Zoë Kravitz è Selina Kyle in The Batman

Darren Aronofsky è uno dei registi che lavorano insieme a Sony Pictures, insieme a Sam Mendes, impegnato nella lavorazione dei quattro film sui Beatles, Taika Waititi che ha diretto Klara e il Sole, Danny Boyle che è in produzione con 28 anni prima, e Kogonada, attualmente occupato con la post-produzione di A Big Bold Beautiful Journey. Senza dimenticare Jason Reitman, ormai in chiusura con SNL 1975, il film sul Saturday Night Live.

Austin Butler è uno degli attori più in voga attualmente ad Hollywood e il suo successo si è consolidato grazie al ruolo di Elvis Presley nel biopic Elvis di Baz Lurhmann, oltre al personaggio di Feyd-Rautha Harkonnen nel secondo capitolo del franchise di Denis Villeneuve, Dune, basato sul romanzo omonimo di Frank Herbert. Butler è anche nel cast di The Bikeriders, per la regia di Jeff Nichols, con Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist e Norman Reedus. Nel 2019, Austin Butler partecipò a C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino nel ruolo di Tex Watson, seguace di Charles Manson.