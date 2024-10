Channing Tatum e Zoë Kravitz si sono lasciati dopo tre anni

A tre anni di distanza dall'inizio della loro relazione, Zoë Kravitz e Channing Tatum si sono lasciati. Come riporta People in base alle informazioni ricevute dalle proprie fonti, la star di The Batman e quella di Magic Mike hanno annullato il proprio fidanzamento.

I due interpreti avevano iniziato a frequentarsi quando Channing Tatum ha lavorato all'opera prima da regista di Zoë Kravitz, Blink Twice e si erano fidanzati proprio un anno fa. L'ultima apparizione pubblica insieme risale allo scorso 6 ottobre ad una produzione teatrale nella quale recitava la co-star nel film Levon Hawke.

Lingua dell'amore

Nelle ultime settimane, Kravitz era stata avvistata in pubblico senza anello di fidanzamento, anche durante un'uscita recente insieme alla collega Shailene Woodley. Ad agosto, interpellata sulla possibilità di tornare a collaborare ad un nuovo film, Zoë Kravitz non aveva escluso la possibilità.

Zoë Kravitz e Channing Tatum sul set di Blink Twice

"L'arte è la nostra lingua dell'amore. Penso che sia ciò che amiamo e ci piace parlarne, viverla e sostenerci a vicenda" aveva spiegato l'attrice e regista. Tatum a luglio era entusiasta di aver lavorato con la propria partner nel film Blink Twice:"Questo è ciò che posso dire sul creare qualcosa con una persona con cui stai e ami: lo consiglio".

Separazione inaspettata

Ieri è stato annunciato che Kravitz e Tatum faranno parte del nuovo progetto di Cate Blanchett, una comedy che racconta un'invasione aliena dal titolo Alpha Gang, con protagonista e produttrice proprio la star australiana.

Le voci su Kravitz e Channing Tatum erano iniziate a circolare nell'agosto 2021 quando furono fotografati insieme per le strade di New York su una BMX. Un mese dopo, parteciparono al Met Gala, prima che l'attore rendesse ufficiale la loro relazione prima di Halloween, condividendo una foto della coppia con costumi ispirati a Taxi Driver. Ora la separazione inaspettata, quantomeno per i fan.