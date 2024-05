Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer: "Se fosse per me, Johnny Depp tornerebbe di corsa nel franchise"

A distanza di sette anni dalla sua ultima apparizione nel franchise, Johnny Depp potrebbe tornare in Pirati dei Caraibi? L'attore è la star indiscussa della saga cinematografica Disney nel ruolo del galeotto Jack Sparrow, interpretato in cinque film che l'hanno reso il personaggio di Depp più conosciuto al mondo. Nel 2018, Depp è stato allontanato in seguito ai problemi giudiziari con l'ex moglie Amber Heard e le accuse di violenza domestica.

In passato Depp sembrava aver chiuso le porte ad un ritorno ma non è detto che le cose non possano cambiare. O nel ruolo del protagonista oppure con una semplice apparizione, la speranza di rivedere Johnny Depp in Pirati dei Caraibi non è ancora tramontata. Se la scelta dipendensse dal produttore Jerry Bruckheimer, non ci sarebbero dubbi:"Ovviamente, se dipendesse da me. Adoro lavorare con Depp. È un grande attore e un buon amico. Certamente, ho parlato con lui. Vedremo quello che accadrà".

Geoffrey Rush e Johnny Depp in una scena di Pirati dei Caraibi: Ai confini del Mondo

Ritorno nel reboot

Jerry Bruckheimer ha fatto capire che Johnny Depp è già stato invitato a tornare nel franchise ma difficilmente assumerà un ruolo di rilievo nel reboot che Disney ha pensato per il sesto capitolo. La major ha deciso di discostarsi dalla precedente narrazione ma le parole di Bruckheimer indicano che l'intenzione di riabbracciare Depp nella saga non è del tutto tramontata.

Johnny Depp ha creato il personaggio dell'istrionico Jack Sparrow per il primo film del 2003, La maledizione della prima luna, nel quale ha recitato al fianco di altre star come Geoffrey Rush, Keira Knightley e Orlando Bloom. Il pirata più famoso del grande schermo è successivamente tornato per i quattro sequel che hanno proseguito il successo del primo film: La maledizione del forziere fantasma, Ai confini del mondo, Oltre i confini del mare e La vendetta di Salazar. La serie di film si è espansa anche in romanzi e altri media, consolidandosi come una delle creazioni maggiormente redditizie in casa Disney e destinata a proseguire con il sesto atteso film.