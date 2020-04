Pirati dei Caraibi 6: “Stanno parlando di un nuovo film”

Pirates

Lee Arenberg, ha parlato della possibilità che Pirati dei Caraibi 6, nuovo film della saga, venga realizzato. Arenberg, storico interprete del franchise, che nei primi tre film interpretava il pirata Pintel, membro dell'equipaggio della Perla Nera, ha menzionato questo dettaglio durante un'intervistasulla sua carriera in generale. "Sì, che io sappia, stanno parlando di un sesto film", ha detto l'attore americano, aggiungendo che sarebbe disposto a tornare nei panni di Pintel al fianco del collega MacKenzie Crook, interprete del pirata Ragetti: "Voglio dire, ne hanno già fatti due senza di noi, ma adoro quella parte. Non dipende da me, però."

Once Upon a Time: Lee Arenberg e Ken Kramer nell'episodio Dreamy

Lee Arenberg ha fatto la sua prima apparizione nel ruolo di Pintel ne La maledizione della prima luna, ed è poi tornato in Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma e Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo. Non è tornato nei due film successivi, usciti nel 2011 e 2017, ma è rimasto coinvolto nel mondo Disney sul piccolo schermo: tra il 2011 e il 2018 ha avuto un ruolo ricorrente in C'era una volta nei panni di Leroy/Brontolo, ed è apparso anche in un episodio dello spin-off Once Upon a Time in Wonderland.

All'epoca dell'uscita di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, se ne era parlato come della prima parte del finale della saga, con un indizio sul contenuto del sesto episodio alla fine del post-credits: il ritorno di Davy Jones, potenzialmente tornato dalla tomba a causa della distruzione del Tridente di Poseidone.

Al momento però è incerta la direzione del franchise dei Pirati dei Caraibi, al di là della partecipazione del produttore Jerry Bruckheimer: una prima versione della sceneggiatura del nuovo film è stata accantonata, e non si sa se il copione attualmente in fase di scrittura sarà il sesto (e forse ultimo) capitolo della saga originale o, come suggerito negli ultimi mesi, un reboot senza la figura di Jack Sparrow.