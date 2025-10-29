Pirati dei Caraibi 6, il ritorno di Johnny Depp sarà "favorito" dal successo del suo prossimo film?

Secondo le ultime voci che si rincorrono a Hollywood, la speranza di rivedere l'attore di nuovo nei panni del pirata Jack Sparrow sono aumentate recentemente grazie a un aggiornamento cruciale

Da quando Johnny Depp è finito in tribunale per la causa intentata dall'ex-moglie Amber Heard, la sua reputazione a Hollywood è precipitata, ma negli ultimi mesi alcune svolte nella sua carriera potrebbero favorire il suo ritorno nella saga di Pirati dei Caraibi e quindi al ruolo di Jack Sparrow.

Nel giugno 2022, tuttavia, Depp ha vinto la causa per diffamazione contro Heard, e questo è stato visto come il potenziale inizio di un ritorno per l'attore a progetti importanti e sostenuti dai grandi studios hollywoodiani.

In quest'ottica, il 2026 sembra sarà proprio l'anno di Depp. Il thriller d'azione Day Drinker di Marc Webb (The Amazing Spider-Man) sarà il primo film americano dell'attore dopo anni, ma sarà il nuovo film di Ti West, Ebenezer: A Christmas Carol, a rappresentare la sua grande occasione. Se avrà successo, potrebbe essere l'inizio di un ritorno al ruolo di Jack Sparrow?

Johnny Depp visita la mostra di Tim Burton al Museo del Cinema di Torino

A Christmas Carol è il successo di cui Depp ha bisogno?

Quella di Dickens è un'opera molto famosa, che è stata adattata innumerevoli volte, quindi aggiungere un tocco horror potrebbe aiutare a distinguerla dai più semplici adattamenti del passato. Ad esempio, la versione ad alto budget con Jim Carrey del 2009.

Inoltre, West è abituato a lavorare con budget ridotti, quindi se la sua versione potesse essere realizzata con un costo modesto e poi attirare molto interesse, potrebbe essere il successo di cui Depp ha bisogno in questo momento.

Se Ebenezer: A Christmas Carol avrà successo, la Disney potrebbe benissimo considerarlo nuovamente una star redditizia e affidargli nuovamente il prossimo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi. A parte i film di quest'ultimo franchise, infatti, l'ultimo successo interpretato da Depp è stato Alice in Wonderland, risalente ormai al lontano 2010.

Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re: Johnny Depp a Cannes 2023

Il produttore Jerry Bruckheimer è favorevole al ritorno della star

Naturalmente, spetterà anche a Depp decidere se tornare o meno, dato che all'epoca del suo "licenziamento" dalla saga e durante il processo contro Amber Heard aveva dichiarato che non sarebbe tornato mai più a lavorare per la Disney.

Qualche mese fa è stato riportato che il produttore della saga Jerry Bruckheimer sperava in un ritorno al cinema di Pirati dei Caraibi e, secondo lui, sembra che Depp non sia del tutto contrario all'idea. Fondamentalmente, tutto dipenderà dal fatto che all'attore piaccia o meno la sceneggiatura.