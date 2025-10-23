Johnny Depp sarà Scrooge in un nuovo film ispirato a Canto di Natale

Johnny Depp sarà il protagonista di una nuova versione cinematografica del classico Canto di Natale, scritto da Charles Dickens, che verrà diretto da Ti West, che ha portato nelle sale la trilogia X con star Mia Goth.

Il progetto debutterà nelle sale americane il 13 novembre 2026, poco prima delle festività natalizie, e a occuparsi della produzione dovrebbe essere Paramount, che sta concludendo le trattative per ottenere i diritti del progetto.

I primi dettagli del film con Depp

Il nuovo film si intitolerà Ebenezer: A Christmas Carol ed è stato scritto da Nathaniel Halpern, mentre Emma Watts fa parte del team della produzione in collaborazione con Stephen Deuters e Jason Forman.

Nel cast, oltre a Johnny Depp che tornerà così a essere la star di un film sostenuto da uno dei grandi studios hollywoodiani dopo i suoi problemi legali, ci sarà anche Andrea Riseborough.

Jeanne Du Barry - La Favorita Del Re, un primo piano di Johnny Depp in conferenza stampa a Cannes 2023

La nuova versione della storia sarà ambientata a Londra, nell'epoca in cui è vissuto Dickens, e seguirà il percorso sovrannaturale compiuto da un uomo per affrontare il suo passato, il suo presente e il suo futuro, e lottare per avere una seconda possibilità.

Canto di Natale è attualmente al centro anche di un altro lungometraggio in fase di sviluppo tra le fila di Warner Bros. Il protagonista del progetto vedrà Willem Dafoe impegnato nell'interpretazione di Scrooge, mentre dietro la macchina da presa sarà impegnato il regista Robert Eggers.

Il ritorno nelle sale di Johnny

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Depp nel ruolo dell'iconico pirata Jack Sparrow, idea sostenuta anche dal produttore del franchise Jerry Bruckheimer, tuttavia per ora non si è ancora arrivati a qualcosa di concreto nello sviluppo di un possibile sequel di Pirati dei Caraibi.

Il regista Terry Gilliam, inoltre, sembra abbia dovuto abbandonare lo sviluppo di Carnival at the End of Days, film che avrebbe rappresentato la sua nuova collaborazione con l'attore. A ostacolare la realizzazione del film sono questioni economiche che hanno ostacolato la produzione. Il filmmaker ha spiegato: "Nel mondo del cinema indipendente si incontrano tante persone interessanti e intraprendenti... Ti promettono mari e monti, ma poi non succede nulla".

I fan potranno comunque attendersi, grazie all'annuncio del progetto ispirato al classico di Dickens, una nuova trasformazione da parte di Johnny Depp che dovrà calarsi nella parte del burbero e scontroso Scrooge mentre viene obbligato a confrontarsi con le scelte prese in passato e la sua vita nel presente. Il progetto sembra avere tutte le carte in regola per sfruttare il talento dell'attore.