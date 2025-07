Johnny Depp irriconoscibile e inquietante nel trailer di Hyde, il nuovo progetto di Ridley Scott

Come annunciato pochi giorni fa, l'attore ha contribuito alla creazione del personaggio tratto da Stevenson che sarà al centro di una nuova graphic novel

Johnny Depp è tornato e questa volta non sta trattenendo la sua follia, ma la sta riversando nella sua ultima creazione, Hyde.

L'attore ha appena anticipato in un trailer la sua ultima trasformazione, in cui lo vediamo nei panni nientemeno che di Mr. Hyde che sarà al centro di una nuova serie di graphic novel gotiche. E diciamo solo che non è mai stato così... inquietante. Ovviamente, in senso buono.

"Da ragazzo portavo sempre con me un piccolo libro rilegato in pelle di Dr. Jekyll & Mr. Hyde nella tasca posteriore dei pantaloni", ha scritto Depp su Instagram, condividendo il primo trailer ufficiale del progetto. "Entrare nel mondo di Robert Louis Stevenson, essere accolto nella visione di Ridley Scott... ed esplorare questo personaggio è follia e magia! Spero che vi piaccia, gente".

Una versione ancora più dark del classico horror

Hyde: Johnny Depp nei panni del mostro nella nuova graphic novel

Diretto e supervisionato dal leggendario regista Ridley Scott e creato da Jesse Negron, Hyde reinterpreta il classico racconto horror con un tocco dark. In questa versione inquietante ma emozionante, Hyde ha già distrutto il suo alter ego, il dottor Jekyll, e vaga nei bassifondi della Londra vittoriana. Qui comincia a sperimentare un siero misterioso al fine di creare altri come lui.

Per Depp, questo non è solo un altro personaggio, ma una sorta di chiusura del cerchio. La star di Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street ha raccontato di essere ossessionato dal classico sulla doppia personalità sin dall'infanzia. Questo segna un nuovo ruolo che sfida il suo percorso personale piuttosto che una semplice performance professionale.

"Costruire all'interno del mondo dei personaggi magistrali di Robert Louis Stevenson... e avere inspiegabilmente l'opportunità di esplorarlo, è sorprendente per me. E spero che lo sia anche per lui. È folle e bellissimo ricevere questa fiducia da Ridley", ha dichiarato Depp a Variety.

Il ritorno di Johnny Depp a Hollywood

Johnny Depp nel film Day Drinker

Depp farà il suo ritorno in un film hollywoodiano nell'atteso Day Drinker, il quale verrà distribuito nelle sale il prossimo autunno. Nel cast del film diretto da Marc Webb, l'attore si riunirà a Penelope Cruz, con la quale aveva già condiviso il set in Blow e Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare.

Inoltre, sono sempre più insistenti le voci che danno ormai come certo il ritorno di Depp al ruolo di Jack Sparrow nel nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi, che sancirebbe una riconciliazione tra le due parti e il ritorno dell'attore ai franchise, sebbene inizialmente l'attore avesse dichiarato che non avrebbe mai più lavorato per la Disney.