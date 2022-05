Pirati dei Caraibi 6: il nuovo film con Margot Robbie è ancora in fase di sviluppo

Il produttore Jerry Bruckheimer ha recentemente rivelato che sta attualmente lavorando a due sceneggiature per Pirati dei Caraibi 6, una delle quali è capitanata da Margot Robbie.

Pirati dei Caraibi 6 è ancora attualmente in fase di sviluppo e le trattative per ingaggiare Margot Robbie non sono ancora terminate: il franchise ha avuto inizio nel 2003 con il film La maledizione della perla nera, che presentava Johnny Depp nei panni del pirata più amato di tutti i tempi: Capitan Jack Sparrow.

Sebbene il cast intorno a lui sia cambiato, comprese grandi star come Keira Knightley, Orlando Bloom e Penélope Cruz, Depp ha ripreso il ruolo in tutti i film della trilogia originale, che è andata avanti fino al 2007, e nei successivi sequel: Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare del 2011 e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar del 2017.

Il Sunday Times ha recentemente intervistato Jerry Bruckheimer per discutere del suo nuovo film Top Gun: Maverick, che uscirà il 24 maggio 2022, e durante la conversazione il famoso produttore ha dichiarato: "Il film è in fase di sviluppo, stiamo portando avanti due sceneggiature: una con Margot e una senza".

Bruckheimer non ha chiarito il motivo ma è estremamente possibile che il team stia sviluppando una sceneggiatura con Margot Robbie mentre, al tempo stesso, porta avanti anche un copione in cui è previsto il ritorno di Johnny Depp, nel caso in cui la star dovesse riuscire a vincere la sua battaglia legale contro l'ex moglie.