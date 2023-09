Pirati dei Caraibi 6: partita la campagna di boicottaggio social se Johnny Depp non ci sarà

La campagna di boicottaggio di "Pirati dei Caraibi 6" continua a guadagnare sostegno nelle ultime ore, a causa delle persistenti notizie riguardanti l'assenza di Johnny Depp nel futuro della serie.

Craig Mazin, il creatore di "The Last of Us", in una recente intervista ha recentemente suscitato l'interesse dei fan, parlando di un misterioso copione che lui ha sviluppato per il sesto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi e che Disney avrebbe approvato. Mazin ha anche accennato che il progetto potrebbe procedere con lo stesso copione, da lui definito "molto strano", una volta conclusi gli scioperi di WGA e SAG-AFTRA.

L'aggiornamento di Mazin non ha fornito alcuna conferma riguardo alla partecipazione di Johnny Depp, che già precedentemente era stato annunciato come assente dal cast del film. Ora, numerosi fan della saga di Jack Sparrow stanno esprimendo il loro disappunto online per questa assenza, utilizzando l'hashtag #NoJohnnyNoPirates. Su Twitter, molti minacciano di boicottare il film se verrà rilasciato nelle sale senza la presenza dell'attore che ha creato uno dei più iconici personaggi della storia del cinema.

@Pigs_FlyHere (qui sotto) suggerisce non solo di boicottare il film, ma il giorno dell'uscita di Pirati dei Caraibi 6 di guardare in streaming La maledizione della Perla nera.

So here's what I'm thinking: If they do go ahead and make a Pirates movie without Johnny Depp as Jack Sparrow, not only do we all collectively not go see it in theatres, but also on opening day, we all stream Curse of the Black Pearl so we can tell them exactly what we wanted to... — Danika ♡ (@Pigs_FlyHere) September 4, 2023

No Johnny, No Pirates ????

Bring back Captain Jack Sparrow or we won't be watching @Disney #NoJohnnyNoPirates https://t.co/xAO9dmXGLd — ????‍☠️ Maya Willy Wonka ????‍⬛ (@wonkamatters) September 5, 2023

Quelli sopra sono solo alcuni dei post che hanno riempito Twitter (X)nelle ultime ore, trasformando la campagna di boicottaggio in un trend.

PERCHÉ JOHNNY DEPP NON CI SARÀ IN PIRATI DEI CARAIBI 6?

Prima del processo per diffamazione di Depp contro l'ex moglie Amber Heard, si pensava che l'attore sarebbe tornato nel ruolo di Jack Sparrow nel sequel di "Pirati dei Craibi". Tuttavia, da allora Depp ha riferito di non essere parte del cast, nonostante l'interesse a riaverlo, soprattutto dopo che Heard è stata riconosciuta colpevole nel processo. Disney non ha rilasciato nessuna dichiarazione contraria da allora, e con l'aggiornamento fornito da Mazin, sembra proprio che si stia procedendo senza di lui.

La protesta degli spettatori potrebbe spingere Disney in una direzione diversa, ma dopo il flop critico e al botteghino di "Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar" del 2017, Disney starebbe cercando di fare qualcosa di nuovo. Se il pubblico potrà influenzare in qualche modo questa decisione, la chiave per farlo potrebbe essere il ritorno del Capitano Jack Sparrow.