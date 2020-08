Pinocchio: Tom Hanks potrebbe essere Geppetto nel film di Robert Zemeckis

Tom Hanks potrebbe interpretare Geppetto nel film live-action di Pinocchio, prodotto dalla Disney, che verrà diretto dal regista Robert Zemeckis.

Le fonti di Deadline sostengono che le trattative tra il premio Oscar e la produzione sono ancora nelle prime fasi, tuttavia sembra che l'attore voglia ottenere la parte.

Robert Zemeckis e Tom Hanks sono da molti anni amici e collaboratori e l'attore avrebbe già espresso al filmmaker la sua intenzione di recitare nella nuova versione live-action della storia classica di Pinocchio.

Il ruolo che gli verrebbe affidato è quello del falegname padre del burattino che vuole diventare un bambino vero.

Zemeckis sarà coinvolto come regista e produrrà il film in collaborazione con Andrew Miano e Chris Weitz che firmerà la sceneggiatura, tramite la casa di produzione Depth of Field.

Pinocchio sarà uno dei prossimi adattamenti dei classici d'animazione dello studio che stanno venendo adattati in una nuova versione, come accaduto recentemente con Aladdin e prossimamente con Mulan.

Tom Hanks, prima di iniziare eventualmente le riprese di Pinocchio, dovrà concludere il suo lavoro sul set del film biografico dedicato alla vita di Elvis Presley.