Pinocchio di Guillermo del Toro arriverà su Netflix a fine 2022

Guillermo del Toro rivela che la sua prossima rivisitazione di Pinocchio debutterà su Netflix a fine 2022. Il pluripremiato regista, noto per Il labirinto del fauno e La forma dell'acqua, ha annunciato il progetto nel lontano 2008. Progetto che finalmente, dopo molteplici battute d'arresto, sta per vedere la luce.

Venezia 2018: un sorridente Guillermo del Toro al photocall delle giurie

Netflix è intervenuta nel progetto nel 2018. Secondo quanto riferito, la produzione dell'animazione è iniziata nel gennaio 2020, le riprese si sono tenute a Guadalajara, in Messico, e Portland, in Oregon.

In una conversazione con Collider, Guillermo del Toro ha fornito un nuovo aggiornamento sui progressi del suo Pinocchio svelando che "il film uscirà nell'ultimo trimestre del 2022". Il regista messicano promette che il film sarà "diverso da qualsiasi versione della storia vista in passato" e che sarà molto personale:

"Pinocchio uscirà nell'ultimo trimestre del 2022. È curioso perché sono passati quasi cinque anni da La forma dell'acqua e ora arriveranno due miei film di fila uno dopo l'altro. Questo è un film molto, molto personale per me. Il rovescio della medaglia per me sono sempre stati Pinocchio e Frankenstein, perché in sostanza, è la stessa storia. L'idea di un Pinocchio che parli di cose che considero molto profonde, ma che sia al tempo stesso un musical molto divertente, la trovo davvero commovente. Ovviamente, nell'animazione, puoi vedere il film negli storyboard e poi aggiungi lo stop-motion. In questo momento, siamo al 50% dell'animazione e al 50% degli storyboard. Ogni volta che guardo il film piango come un bambino. È tanto personale quanto diventa commovente. È diverso da qualsiasi versione della storia che abbiate mai visto. Sovverte le basi morali della favola originale, ovvero che per essere un vero ragazzo devi cambiare. Diventerai carne e sangue. Si tratta di diventare un vero ragazzo comportandosi come un vero umano, punto e basta".

Alfonso Cuarón: "Nightmare Alley di Guillermo Del Toro è un capolavoro!"

Nel cast del Pinoccho di del Toro, realizzato in stop-motion, troviamo Gregory Mann nel ruolo di Pinocchio, Ewan McGregor è il Grillo Parlante, Tilda Swinton è la Fatina, Christoph Waltz interpreta il Gatto e la Volpe, Cate Blanchett è la Colomba, Finn Wolfhard interpreta Lucignolo, Ron Perlman è Mangiafuoco e David Bradley è Geppetto. Del Toro ha firmato la sceneggiatura con Patrick McHale e dirige il film insieme a Mark Gustafson di Fantastic Mr. Fox.