Alfonso Cuarón: “Nightmare Alley di Guillermo Del Toro è un capolavoro!”

Oscar 2019: Alfonso Cuaron vince il premio per la Miglior Regia

Il premio Oscar Alfonso Cuarón è stato ospite della 16esima Festa del Cinema di Roma: nella capitale per raccontare il suo rapporto con il cinema italiano, il regista ha fatto un'anticipazione su Nightmare Alley di Guillermo Del Toro, ma ha anche parlato del cinema di Federico Fellini, Paolo e Vittorio Taviani, Marco Ferreri, fino ai contemporanei Emanuele Crialese, Valeria Golino e Alice Rorwacher.

Alfonso Cuarón ospite alla Festa del Cinema di Roma 2021

Sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2021 ci ha detto che presto Apple annuncerà qualcosa di più dettagliato sulla serie tv, con protagonisti Cate Blanchett e Gary Oldman, che sta realizzando per la piattaforma di streaming AppleTV+, nelle prossime settimane e ricordato il suo film Y tu mamá también, che quest'anno compie 20 anni:

"È un vecchio film: dice molto di me! È un film che ricordo con affetto: per ogni mio film l'esperienza sul set è più preziosa del film stesso. Ho collaborato con mio fratello Carlos alla sceneggiatura, con Chivo, Emmanuel Lubezki, il direttore della fotografia, con gli attori Diego Luna e Maribel Verdú. È stato un momento magico per tutti noi."

Alfonso Cuarón alla Festa di Roma 2021: viaggio nel cinema italiano

Gli abbiamo anche chiesto se ha già visto il film Nightmare Alley dell'amico e collega Guillermo Del Toro e la risposta è sì: "È un capolavoro! Nightmare Alley è un capolavoro meraviglioso. Credo che sia Guillermo Del Toro al suo meglio: è davvero meraviglioso."

Video intervista ad Alfonso Cuarón