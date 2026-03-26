Pietro Delle Piane dopo la comparsata al GF Vip: "Non cerco visibilità"

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 8 è andato in scena un confronto acceso tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, ex coppia storica che ha condiviso circa sei anni di relazione e un progetto di matrimonio poi naufragato. Il faccia a faccia, atteso dal pubblico, si è trasformato in uno scontro duro che ha sancito una rottura definitiva tra i due.

Le accuse di Antonella Elia durante il confronto al Grande Fratello Vip 8

Nel corso dell'incontro, la showgirl ha parlato di fiction e di una presunta spettacolarizzazione della relazione da parte di Pietro Delle Piane, mettendo in dubbio la sincerità delle intenzioni del suo ex fidanzato: "Secondo me Pietro non mi ha mai amata veramente, ci sono stati troppi problemi e troppe incomprensioni colossali. Ha sempre prevalso un po' la fiction, siamo sempre stati parte di un gran chiacchiericcio"

La replica di Pietro Delle Piane sui social

Qualche ora dopo la puntata, Pietro Delle Piane ha deciso di intervenire pubblicamente attraverso un video sui social, chiarendo i motivi della sua partecipazione al reality. L'attore ha spiegato di non essere entrato nella Casa per riconquistare Antonella, ma per difendersi dalle accuse ricevute nelle puntate precedenti, in cui era stato definito con termini come "mezzo uomo", "narcisista patologico" e insultato pubblicamente. Secondo Delle Piane, la sua presenza è stata una forma di legittimo diritto di replica.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia

"Non cerco visibilità": la difesa dell'attore

Uno dei punti centrali della sua versione riguarda proprio il tema della visibilità. Delle Piane respinge le accuse sostenendo che la loro relazione è sempre stata pubblica e che è stato lui a essere chiamato in causa. "Se non venissi tirato in ballo vivrei serenamente la mia vita", ha dichiarato, ribadendo di non avere alcun interesse a sfruttare mediaticamente la situazione.

Una storia d'amore rinnegata?

Particolarmente dolorose, per l'attore, le dichiarazioni di Antonella Elia che ha ridimensionato la relazione definendola un semplice "innamoramento". Delle Piane ha replicato con fermezza, sottolineando come sei anni insieme non possano essere liquidati in questo modo e descrivendo la loro come una storia intensa, profonda e autentica.

Il nodo del "business di coppia"

Altro tema controverso riguarda le accuse di aver trasformato la relazione in un "business". Anche su questo punto, Delle Piane ha voluto chiarire che tutte le scelte lavorative sono state condivise. Secondo l'attore, i progetti televisivi e le collaborazioni realizzate insieme erano frutto di decisioni comuni e non imposte, aggiungendo che anche Antonella era pienamente coinvolta e soddisfatta.