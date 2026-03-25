Grande Fratello Vip, pagelle terza puntata: Antonella Elia regina del bucato (1), nessuno rifiuta Ibiza (5)

La terza puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5 ha reso possibile l'incontro che nessuno si augurava tra Antonella Elia e l'ex Pietro: per fortuna Selvaggia Lucarelli è tornata a graffiare come solo lei sa fare

Seconda settimana di permanenza per gli inquilini del Grande Fratello Vip 8, che cominciano a scaldarsi. Esattamente come fanno le due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ilary Blasi può così mettere un po' a riposo la sua lingua tagliente: lo show comincia finalmente, timidamente a prendere una sua strada.

Ciò che resta tiepido, invece, è il dato degli ascolti. Dopo aver rischiato l'ipotermia lo scorso venerdì, i numeri Auditel cominciano pian piano a risalire (complice anche la concorrenza meno spietata), pur se siamo ancora ampiamente sotto la sufficienza.

La Selvaggia Lucarelli che conosciamo - voto: 7

Ci voleva la puntata meno femminista dell'edizione (almeno speriamo!) per risvegliare la verve polemica che ben conosciamo. Finalmente, dopo due appuntamenti in cui la tensione le ha giocato un tiro mancino, la Lucarelli torna a fare quello che meglio le riesce (e più ci piace): bacchettare tutti.

Da Dario Cassini a Ibiza Altea, da Adriana Volpe a Pietro Delle Piane: nessuno sfugge al senso da flagellatrice dell'opinionista. Che, con somma sorpresa pure dei cameraman, spezza per ben due volte una lancia a favore di Alessandra Mussolini. Ma mai di Raimondo Todaro: quello sarebbe troppo pure per la Fata Smemorina.

Antonella Elia, "ti prego, tutelati!" - voto: 6

Quella Volpe di nome e di fatto di Adriana ci prova e ci riprova, e francamente preferiamo ignorare il motivo di tale accanimento: perchè Antonella Elia dovrebbe cadere ancora una volta tra le braccia di Pietro Delle Piane?

Alla fine, con la complicità imperdonabile degli autori, l'incontro tra i due ex si consuma, con grande sofferenza di lei, con la solita figura barbina di lui.

La Elia tiene duro: più cinica all'inizio - non si contano le volte in cui l'abbiamo sentita apostrofare la loro storia come "fiction" -, cede poi ai pensieri più tristi che una relazione finita si porta immancabilmente dietro. Pur nel dolore evidente, però, non indietreggia mai, non concede nulla alla nostalgia e al sentimento che, a sentire la Volpe, ancora brucia sotto la cenere.

A colpire di più, però, sono le parole con cui accompagna l'ex fuori dalla porta rossa: "Ti prego, tutelati". Una frase piccola, che nasconde certamente affetto e protezione da parte sua, ma che tradisce anche non solo ciò che lei pensa della loro storia ma anche la consapevolezza di quello che pensano gli altri.

E allora, Antonella, tutelati per favore, e facciamo che sia questa l'ultima volta in cui permetti a Pietro di farsi vedere in quella casa.

Pietro Delle Piane torna da solo a fare il bucato - voto: 1

Non ci sarebbe bisogno di spendere ancora parole sulla sua ostinazione a comparire in tutti i programmi in cui Antonella Elia lavora, che siano in coppia oppure, come in questo caso, no.

Una menzione speciale, però, l'ha meritata anche questa volta, con quella frase veramente infelice sul bucato profumato tra i motivi per cui sente la mancanza dell'ex compagna.

Roba da far sfoderare la frusta in diretta tanto a Selvaggia Lucarelli quanto a Ilary Blasi, che infatti l'ha rispedito a casa in minor tempo di un risciacquo, con la cesta dei panni sporchi in testa per la vergonga.

Ibiza Altea non accetta il rifiuto di Renato - voto: 5

La modella italo-americana è certamente tra i personaggi su cui gli autori hanno puntato fin dall'inizio, forte di una storia tragica e di una bellezza innegabile.

Nella puntata di ieri ha potuto finalmente mostrare più sfumature: non solo la pantera sexy ma anche la mamma giovanissima che sta crescendo un bimbo da sola dopo la prematura scomparsa dell'ex compagno.

Un momento di grande commozione da parte di tutti, che ha però poi lasciato spazio inevitabilmente al gioco, perchè questo è il Grande Fratello.

E nel gioco si scopre che sì, Ibiza si sente non solo insidiata da Lucia ma anche "tradita" da Renato. Il motivo? Il concorrente napoletano ha osato infatti "accantonare" l'interesse per lei (che d'altro canto si lascia corteggiare più felicemente da Nicolò Brigante) in favore di quello, apparente, proprio per la Ilardo (che però poi ha nominato).

A Ibiza Altea questo proprio non è andato giù, perchè, come l'avevamo sentita dire in una clip mandata in onda la scorsa settimana: "Io sono Ibiza Altea!". Ovvero un modo come un altro per dire che lei è troppo bella perchè qualcuno possa resisterle o permettersi di "metterla in attesa".

Dice bene però Selvaggia Lucarelli: non basta essere belli per piacere a qualcuno, e non basta essere belli per sentirsi al riparo da rifiuti e fallimenti.

Alessandra Mussolini ha lo spettacolo nel sangue - voto: 7

A dispetto del suo cognome e di certe sue idee, non si può negare che, fino a qui, Alessandra Mussolini detenga una delle maggiori quote simpatia della casa del GF Vip 8 (impresa non difficile, considerata la presenza del rissoso Marco Berry, di un pesantissimo Dario Cassini, di Todaro, perfino di una Manzini insospettabilmente snob).

L'alleanza che sta costruendo con Antonella Elia è già l'incubo di Adriana Volpe, gli inciuci con quel pettegolo di Giovanni Calvario sono già una promessa per le orecchie del pubblico a casa. Non si può dire che si stia risparmiando, tra canzoni, battute (di dubbio gusto), racconti di tatuaggi e vite visssute, e missioni da Cupido che la tengono sveglia (insieme alla pillola per il cuore) fin dalle prime ore del mattino.

Se per 30 anni gli italiani l'hanno conosciuta per la metà innominabile della sua famiglia, adesso (ma l'operazione di repulisti è in atto da Ballando) stanno imparando forse un po' a rivalutarla anche per la metà, decisamente più felice, di zia Sophia Loren.