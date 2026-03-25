Pietro Delle Piane entra nella casa del GF Vip, Antonella Elia: “Tutto questo è fiction”

Quando Antonella Elia era stata annunciata ufficialmente come concorrente del Grande Fratello Vip 8, Pietro Delle Piane aveva dichiarato che non sarebbe mai entrato nella Casa per confrontarsi con la sua ex fidanzata. Tuttavia, a sorpresa, ieri, nel corso della terza puntata del reality, l'attore ha varcato la Porta Rossa, dando vita a un incontro intenso, surreale e profondamente commovente.

Una storia d'amore nata sotto i riflettori

La storia d'amore tra i due è ben nota al pubblico televisivo, anche grazie alla loro partecipazione a Temptation Island. Sembravano vicini al matrimonio, ma la relazione si è poi interrotta. Antonella ha spiegato con grande lucidità le ragioni della rottura: "Secondo me Pietro non mi ha mai amata veramente. Ci sono stati troppi problemi e incomprensioni. Forse mi ha anche amata, ma quel tipo di amore io non lo accetto."

L'ingresso a sorpresa e lo scontro immediato

L'ingresso di Pietro ha subito infastidito Antonella, che ha reagito con un secco: "Che pa.le", per poi attaccarlo: "Non avevi detto che non saresti mai venuto qui?" Pietro, però, non si è lasciato intimidire: "Ci sono rimasto male. Mi hai dato del patologico e del narcisista. Mi è dispiaciuto che tu abbia definito il nostro rapporto finto. Io e te ci siamo innamorati davvero."

Dalle accuse alle lacrime: l'emozione prende il sopravvento

La tensione ha presto lasciato spazio all'emozione. In lacrime, Antonella ha ammesso: "Ti voglio bene, non voglio umiliarti. Voglio la tua felicità. Ma non siamo riusciti a costruire qualcosa di vero. Non c'erano le basi." Pietro ha risposto con altrettanta sincerità: "Ho sofferto tanto, ci sto male anche ora. Ti sogno sempre, il mio cuore non è in pace." Sollecitato dalla conduttrice Ilary Blasi, ha anche confessato di essere ancora innamorato di Antonella: "Siamo stati insieme sei anni."

L'addio definitivo Tra Antonella e Pietro?

Visibilmente provata, Antonella ha poi lanciato un appello al suo ex: "Ti voglio bene, ma ora tutti penseranno che sei qui per visibilità. Tutelati." E, rispondendo anche a un commento dell'opinionista Selvaggia Lucarelli, ha aggiunto: "Probabilmente sono ancora innamorata, ma ho deciso di staccarmi. Non voglio che lui si umili." alla fine del confronto, tra abbracci e commozione, Pietro ha lasciato la Casa. Un addio che potrebbe essere definitivo, non solo per il reality, ma anche per la loro storia.