Pietà: omaggio a Kim Ki-duk stasera su Rai Movie con il film Leone d'oro a Venezia

Stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle 23:00, omaggio a Kim Ki-duk, raffinato regista coreano scomparso oggi, con il film cult Pietà, che gli valse il Leone d'oro alla 69ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Venezia 2012: Kim ki-duk bacia il Leone d'Oro ricevuto per Pietà

Corea, 2012, Kang-do, è un orfano cresciuto nei sobborghi di Seul, trasformatosi nel corso della sua vita in un sadico strozzino. Il suo compito è quello di recuperare i soldi dei commercianti indebitati per conto di un usuraio. All'improvviso nella sua vita compare Chon, la quale si presenta come la madre che lo abbandonò quando era ancora in fasce. Piano piano il rapporto tra i due si farà sempre più stretto e Kang-do accetterà l'intrusa come sua madre. Da spietato strozzino, il ragazzo, si riscoprirà essere un bambino fragile e bisognoso di attenzioni, dipendente dalla figura materna e incapace di vivere senza.

Premiato nel 2012 alla Mostra del Cinema di Venezia con il premio più prestigioso, Pietà del compianto Kim Ki-duk è ispirato alla celeberrima opera di Michelangelo e si propone di indagare le pieghe più nascoste e inspiegabili del rapporto tra una madre e un figlio brutale.