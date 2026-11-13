Pierluigi Diaco, la Rai avvia un audit interno su BellaMà: cosa cambia ora

La vicenda di BellaMà si arricchisce di un nuovo capitolo. La Rai ha disposto l'avvio di un audit interno sul programma condotto da Pierluigi Diaco, dopo ulteriori segnalazioni pervenute dalla Direzione Intrattenimento Daytime e nuovi elementi emersi nella gestione della trasmissione. Un passaggio che arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'indagine interna e che amplia il perimetro degli accertamenti avviati dall'azienda. Ma che cosa significa questo nuovo passaggio e quali aspetti potrebbe approfondire l'azienda?

Per ricostruire l'origine della vicenda bisogna tornare all'intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle, ospite di Diaco a BellaMà il 3 novembre. Durante il confronto, il conduttore aveva insistito sulla sfera intima e sull'orientamento sessuale dell'ospite, nonostante le sue reticenze.

L'intervista aveva provocato numerose polemiche e le proteste di diversi rappresentanti Rai. Il 6 novembre era arrivata anche la presa di posizione ufficiale della Direzione Intrattenimento Daytime, che aveva espresso rammarico e rivolto le proprie scuse a Ravagnani e al pubblico per alcuni passaggi dai toni giudicati "non adeguati ed eccessivi" rispetto ai principi di garbo, equilibrio e rispetto dell'interlocutore.

Secondo le indiscrezioni, in seguito a quell'episodio Pierluigi Diaco avrebbe ricevuto anche un richiamo formale al rispetto del Codice etico aziendale, legato sia all'intervista a Ravagnani sia alla successiva telefonata a Le Iene, non autorizzata dall'azienda.

La Rai avvia un audit interno su BellaMà: che cosa cambia

La vicenda, tuttavia, non si è fermata alle polemiche sull'intervista. Nei giorni successivi è arrivata l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha raccolto le testimonianze di due ex concorrenti di BellaMà, accompagnandole alla diffusione di una registrazione audio fuori onda. Nei racconti pubblicati dalla giornalista vengono riferiti presunti episodi di tensione, umiliazioni e comportamenti inappropriati nei confronti di alcuni componenti del cast. Si tratta di testimonianze e ricostruzioni che dovranno trovare eventuale riscontro negli accertamenti aziendali.

Mercoledì 11 novembre la Rai aveva annunciato ufficialmente l'apertura di un'indagine interna, spiegando di voler verificare "la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi" dalle testimonianze e dalle registrazioni diffuse. L'obiettivo dichiarato era accertare quanto accaduto e tutelare la dignità e la sicurezza di lavoratori, collaboratori e ospiti delle produzioni del servizio pubblico.

Alberto Ravagnani a BellaMa’

Adesso arriva un ulteriore sviluppo. A seguito delle segnalazioni della Direzione Daytime, l'azienda ha disposto un audit interno, facendo riferimento a "delle segnalazioni pervenute dalla direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma BellaMà".

La scelta del termine non è irrilevante. Se la prima indagine era stata annunciata con l'obiettivo di verificare l'attendibilità dei racconti e delle registrazioni, il nuovo audit potrebbe consentire di allargare l'analisi anche agli aspetti organizzativi e gestionali della trasmissione, alle procedure adottate e alle eventuali criticità riscontrate.

Non si tratta, naturalmente, di una dichiarazione di responsabilità già accertate né dell'annuncio di provvedimenti nei confronti del conduttore. Saranno gli approfondimenti interni a chiarire la portata delle segnalazioni e l'eventuale presenza di irregolarità.

Per BellaMà, dunque, la vicenda resta aperta. E quello che era nato come un caso legato ai toni di un'intervista si è progressivamente trasformato in una questione più ampia, che ora coinvolge direttamente anche la gestione interna del programma e le verifiche della Rai.