Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani replica a Diaco: “Un attacco violento e scorretto”

Alberto Ravagnani torna sull'intervista con Pierluigi Diaco a BellaMa' e definisce quanto accaduto un attacco violento e scorretto. Dopo le polemiche nate dalla conversazione con il conduttore di Rai 2, il concorrente di Ballando con le Stelle ha raccontato a Fanpage come sta vivendo questi giorni, spiegando di voler guardare avanti e concentrarsi sulla sua esperienza nel programma di Rai 1. Parole che arrivano dopo la presa di posizione pubblica di Milly Carlucci e degli autori del talent show, intervenuti per esprimere solidarietà al concorrente.

Che cosa ha detto Alberto Ravagnani dopo BellaMa'

Nell'intervista rilasciata al portale, Ravagnani non nasconde di essere rimasto scosso dal clamore suscitato dalla vicenda, ma assicura di voler guardare avanti e concentrarsi sulla sua esperienza nel talent show. "Sono sereno e carico per la puntata di sabato, anche se un po' scombussolato per il trambusto che si è creato", ha raccontato al portale.

Un equilibrio tra la volontà di lasciarsi alle spalle quanto accaduto e la consapevolezza di essere finito al centro di una polemica che non si aspettava. Proprio sull'intervista di BellaMa', infatti, Alberto ha espresso un giudizio molto netto, spiegando di essere rimasto sorpreso dall'atteggiamento del conduttore.

Alberto Ravagnani a Ballando con le Stelle

"Non mi aspettavo quello che sarebbe successo, l'ho trovato un attacco violento e scorretto ma scelgo di guardare avanti con serenità, soprattutto se penso a quello che mi aspetta: la puntata di sabato e il prosieguo del percorso a Ballando con le Stelle".

Parole che confermano quanto il confronto con Diaco lo abbia colpito, ma dalle quali emerge anche la volontà di non alimentare ulteriormente la discussione. "Sono sereno e tranquillo, quindi spero che la faccenda si concluda qui. Per quanto mi riguarda è così", ha aggiunto Ravagnani, facendo capire di non voler prolungare la polemica.

Il sostegno di Milly Carlucci e di Ballando con le Stelle: "È davvero una famiglia"

Nel corso dell'intervista, Alberto Ravagnani ha parlato anche della vicinanza ricevuta da Milly Carlucci e da tutta la squadra di Ballando con le Stelle. Un sostegno che per lui ha avuto un significato importante, soprattutto dopo il clamore mediatico seguito all'intervista di Diaco.

Il concorrente ha voluto sottolineare quanto abbia apprezzato il comunicato condiviso dalla conduttrice e dagli autori del programma, nel quale veniva ribadita la solidarietà nei suoi confronti e veniva definito "inaccettabile" quanto accaduto.

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli

"Mi ha fatto molto piacere che Milly, come capofila, e dietro di lei tutta Ballando con le Stelle abbiano manifestato vicinanza rispetto a quello che è successo. Non mi sono sentito solo e questo mi ha fatto capire che Ballando con le Stelle non è solo un programma, ma è davvero una famiglia".

Una dichiarazione che racconta il rapporto costruito da Ravagnani con il gruppo di lavoro del programma di Rai 1. E proprio la voglia di tornare a concentrarsi sulla gara sembra essere la sua priorità in questo momento. "Ballando è la mia sfida, mi richiede impegno e so che mi fa bene, quindi desidero dedicare le mie energie al mio percorso, alle prove e al bellissimo lavoro che sto facendo con Erica Martinelli. Voglio continuare a vivere ogni momento con entusiasmo, passione e gratitudine, concentrandomi su ciò che conta davvero".

Nessuna intenzione, dunque, di lasciare che la polemica con Diaco oscuri la sua esperienza televisiva. Alberto Ravagnani sceglie di guardare avanti, concentrandosi sulla prossima puntata di Ballando con le Stelle e sul lavoro con la sua maestra Erica Martinelli. Dopo aver ricevuto la solidarietà di Milly Carlucci e degli autori, il concorrente sembra avere un solo obiettivo: tornare in pista e godersi il percorso iniziato nel programma di Rai 1.