Pierce Brosnan come Paulie di Rocky, primo sguardo al dramma sul pugilato Giant, prodotto da Stallone

Variety ha rivelato la prima foto di Pierce Brosnan e Amir El-Masry sul set di Giant, scritto e diretto da Rowan Athale. Il dramma sportivo è in fase di riprese a Leeds, in Inghilterra.

Giant è basato sulla storia vera del pugile britannico-yemenita Prince Naseem "Naz" Hamed (El-Masry) e della sua ascesa dalle stalle alle stelle fino al campionato del mondo sotto la tutela del suo allenatore di boxe di origine irlandese Brendan Ingle (Pierce Brosnan).

Giant: Amir El-Masry e Pierce Brosnan insieme sul ring

Tulsa King 2: Sylvester Stallone prova a far dimenticare lo scandalo delle comparse con una foto dal set

Il pugilato di nuovo sul grande schermo

Giant racconta la storia di come Brendan Ingle (Brosnan) abbia guidato Naz (El-Masry) dalle sue umili origini di Sheffield a diventare uno dei più grandi del suo sport, combattendo islamofobia e razzismo, 'mettendo in luce' secondo il produttore Zygi Kamasa 'l'incredibile relazione tra Hamed e il suo allenatore Brendan Ingle'. Naseem Hamed è considerato da più parti come il miglior peso piuma di tutti i tempi, con una carriera iniziata nel 1992 e conclusa dieci anni dopo, nel 2002, con 36 incontri vinti su 37 di cui 31 per KO.

Tra i produttori esecutivi di Giant troviamo la star Sylvester Stallone e Braden Aftergood di Balboa Productions, Miguel Palos, Zach Garrett e Anant Tamirisa di AGC Studios, Matthew Helderman, Luke Taylor e Tyler Gould di BondIt, Michael Ewing e Zygi Kamasa di True Brit Entertainment.

Originariamente era previsto di girare tutti gli interni del film a Malta, ma AGC ha spostato la produzione nel Regno Unito, rendendo il film una delle prime produzioni a trasferirsi direttamente a seguito del credito d'imposta cinematografico indipendente recentemente adottato dal Cancelliere Jeremy Hunt.