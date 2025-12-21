Pierce Brosnan sul possibile accordo tra Warner Bros e Netflix: "Non sembra giusto culturalmente"

La star del cinema ha parlato delle recenti notizie legate all'acquisizione e delle possibili conseguenze sul settore dell'intrattenimento.

Pierce Brosnan, che in passato ha interpretato ruoli iconici come quello dell'agente 007, ha commentato le notizie riguardanti la possibile acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Netflix.

L'attore, nonostante abbia collaborato in passato con la piattaforma di streaming, non ha esitato a condividere le sue preoccupazioni e i dubbi emersi a causa delle notizie emerse nelle ultime settimane.

L'opinione di Brosnan

In occasione di un'intervista rilasciata a The Times, Pierce Brosnan ha sottolineato che il possibile accordo è un po' "sconvolgente".

L'attore ha quindi proseguito spiegando: "Avere una forza dominante che determina ciò che vediamo, come lo vediamo e dove lo vediamo è un cambiamento che non mi sembra culturalmente giusto".

Brosnan, che ha recitato per Netflix in Il club dei delitti del giovedì (di cui potete leggere la nostra recensione) ha sottolineato: "Amo il cinema e ho visto delle sale sparire dove vivo in California e qui a Londra. Netflix mi ha dato lavoro, ma bisogna essere diligenti e chiedersi: 'Come attraversiamo questa situazione senza rimanere straziati e amareggiati?'".

Il possibile accordo

Il dibattito è in corso ormai da settimane, da quando il 5 dicembre Netflix ha annunciato che avrebbe acquistato Warner Bros Discovery e i suoi marchi legati alle attività in streaming con un investimento di 82,7 miliardi di dollari. Paramount Skydance ha successivamente risposto pubblicamente sostenendo che era pronta a versare 30 dollari per azione, 2 dollari in più rispetto a quanto offerto dalla piattaforma di streaming, e ad acquisire l'intera società.

Attualmente sembra che Netflix sia comunque prossima a stringere in maniera definitiva l'accordo che potrebbe, secondo alcune ipotesi, entrare nel mirino dell'antitrust e continuare a sollevare critiche e commenti da parte dei sindacati che temono la diminuzione dei posti di lavoro, tagli importanti ai titoli distribuiti nelle sale e aumenti dei costi da parte dei consumatori.