James Bond, Pierce Brosnan sul suo possibile ritorno: "Perché no? Sarebbe divertente"

Pierce Brosnan è tornato a parlare della possibilità di interpretare nuovamente James Bond, sostenendo che sarebbe pronto a tornare nei film dedicati all'agente 007 se il regista Denis Villeneuve lo volesse coinvolgere.

Il prossimo lungometraggio dedicato alla storia dell'iconico personaggio sarà scritto da Steven Knight e prodotto da Amazon MGM Studios.

Il ritorno di Brosnan nel mondo di 007

Dal 1995 al 2002, anni prima dell'arrivo di Daniel Craig, era stato Pierce Brosnan a interpretare James Bond nei film Goldeneye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta e La morte può attendere.

L'attore, intervistato da Radio Times, ha ora parlato della possibilità di un suo ritorno nel film, ancora senza un protagonista, spiegando: "Io e mia moglie Keely stiamo seguendo la raffica di aspettative legate a chi sarà il prossimo James Bond. Ci sono così tanti candidati grandiosi lì fuori e sono certo che lo renderanno uno spettacolo meraviglioso".

Mobland. Pierce Brosnan in un'immagine della serie.

Pierce ha sottolineato: "Non penso che qualcuno voglia vedere un Bond 72enne e rugoso, ma se Villeneuve avesse qualcosa in serbo per me lo prenderei in considerazione in un batter d'occhio. Perché no? Si tratta di intrattenimento grandioso. Potrebbe riservare molte risate. Cuffie per sembrare calvo, trucco prostetico... Chi lo sa?".

Il prossimo progetto di Pierce

La star del cinema, prossimamente protagonista del film Il club dei delitti del giovedì, ha inoltre condiviso la sua opinione legata agli anni che passano. Pierce, parlando dell'adattamento Netflix tratto dai romanzi di Richard Osman in cui un gruppo di pensionati risolvono dei crimini nel tempo libero, ha sottolineato: "Più diventi anziano, più diventi libero, perché la mortalità sta serrando i ranghi. All'interno di questa storia c'è un adorabile lirismo. Questi quattro personaggi vogliono mantenere attive le loro menti e affrontano anche la morte che incombe su tutti noi... E tutto è avvolto in un mistero da risolvere".

La sceneggiatura è firmata da Katy Brand e Suzanne Heathcote, mentre la regia è firmata da Chris Columbus.

Nel cast del lungometraggio diretto da Chris Columbus, e prodotto da Netflix e Amblin Entertainment, ci sono Helen Mirren, Ben Kingsley, Naomi Ackie, Daniel Mays, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Pryce, David Tennant, Paul Freeman, Geoff Bell, Richard E. Grant e Ingrid Oliver.