Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, Eddie Murphy elogia Kevin Bacon: "Il suo è un grande villain"

Mancano pochi giorni allo sbarco su Netflix di Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, con Eddie Murphy pronto a tornare in uno dei suoi ruoli più iconici a distanza di quarant'anni dall'uscita del primo film. Intervenuto al Late Night with Seth Meyers, Murphy ha elogiato il nuovo villain.

Nel quarto capitolo della saga sarà Kevin Bacon, nei panni del Capitano Cade Grant, l'avversario di Foley e l'attore è convinto che la presenza di un personaggio di spessore come quello di Bacon possa essere un valore aggiunto per il film, a differenza di quanto accaduto con il precedente.

Villain di qualità

"È il cattivo perfetto. Una delle cose che fa funzionare Beverly Hills Cop è che i primi due film sono davvero buoni mentre il terzo è un po' debole. E questo perché non avevamo un grande cattivo. E ora invece abbiamo questo grande villain con Kevin Bacon. Non so cosa ci sia negli attori protagonisti che interpretano ruoli da cattivo ma lui è davvero un grande, grande villain" ha sottolineato Murphy.

Nel quarto film di Beverly Hills Cop, la figlia di Axel Foley (Eddie Murphy), Jane (Taylour Paige), viene minacciata e l'esperto investigatore verrà affiancato da un nuovo partner, Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) e ritroverà i vecchi amici John Taggart (John Ashton) e Billy Rosewood (Judge Reinhold), con i quali cercherà di risolvere una situazione alquanto delicata.

Il personaggio del detective Axel Foley è uno dei più conosciuti di Eddie Murphy in tutto il mondo, e l'attore sostiene di essere riconosciuto, soprattutto all'estero, in particolare per aver interpretato il protagonista di Beverly Hills Cop dal 1984 fino ai giorni nostri:"Axel è un uomo comune, non è un supereroe o un super-poliziotto, è l'uomo comune che all'occorrenza risolve la situazione. Penso che sia per questo che piace alla gente. E più di ogni altra cosa, è divertente".