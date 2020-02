Pieces of Her: Toni Collette nella nuova serie drammatica di Netflix

L'attrice Toni Collette avrebbe appena firmato per il ruolo di protagonista nella nuova serie drama di Netflix Pieces of Her, tratta dal libro di Karin Slaughter.

Continua la collaborazione tra Netflix e Toni Collette, che pare abbia appena accettato il ruolo da protagonista in Pieces of Her, la nuova serie tv drammatica tratta dal romanzo bestseller omonimo di Karin Slaughter del 2018. Collette torna a lavorare per la piattaforma di streaming dopo Wanderlust e dopo l'acclamatissima Unbelievable del 2019, grazie alla quale si è portata a casa anche una nomination ai Golden Globes come Miglior attrice non protagonista.

L'abbiamo recentemente vista al cinema in Hereditary - Le radici del male e in Cena con delitto - Knives Out, ma Toni Collette è un'attrice estremamente versatile, che passa con facilità anche alla televisione senza perdere un colpo. Secondo quanto riportato da Deadline, nella nuova serie drama di Netflix Collette interpreterà la protagonista Laura Oliver, il ritratto della perfetta donna del Sud, che vive in una piccola città sonnolenta della Georgia e lavora come logopedista, conducendo una vita tranquilla e apparentemente monotona.

Quando però la figlia trentenne e anaffettiva Andy si mette nei guai durante un episodio violento e insensato, tornano a galla i fantasmi del passato di Laura, che partirà per un viaggio attraverso l'America per approfondire e riportare alla luce i segreti più oscuri della famiglia. La serie avrà quindi un taglio thriller che promette decisamente bene.

Netflix: 5 nuove serie originali in uscita a febbraio 2020

La serie Netflix Pieces of Her sarà composta di otto puntate e sarà diretta da Minkie Spiro su sceneggiatura di Charlotte Stoudt. Come già per Unbelievable, Toni Collette si unisce a un team a forte maggioranza femminile, visto che anche nel settore della produzione esecutiva i nomi sono quelli di Lesli Linka Glatter, Bruna Papandrea, Janice Williams, Casey Haver e dell'autrice del romanzo Karin Slaughter, insieme a Steve Hutensky.